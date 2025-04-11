　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南郭人權牙醫診所捐贈南消救護車　延續父志回饋社會

▲台南市新市區郭人權牙醫診所，11日捐贈一輛全新救護車予台南市消防局新市分隊，以實際行動支持第一線救護工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新市區郭人權牙醫診所，11日捐贈一輛全新救護車予台南市消防局新市分隊，以實際行動支持第一線救護工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新市區郭人權牙醫診所，11日捐贈一輛全新救護車予台南市消防局新市分隊，以實際行動支持第一線救護工作，守護在地居民的生命安全，造福地方民眾。

此次捐贈不僅是一份資源的挹注，更是延續郭人權醫師已故父親郭善夫生前「關懷社會、回饋鄉里」的遺願，蘊含著深厚的親情與無私的大愛。

▲台南市新市區郭人權牙醫診所，11日捐贈一輛全新救護車予台南市消防局新市分隊，以實際行動支持第一線救護工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

捐贈典禮於11日下午在新市消防分隊舉行，消防局李政昌副局長親自出席致贈感謝狀以表彰善行，李副局長肯定郭醫師對地方公共安全的貢獻，並表示這輛新救護車將大幅提升緊急救護效率，為民眾在危急時刻爭取寶貴的生命黃金時間，意義非凡。

郭人權醫師說，回憶起父親生前的教誨：「取之於社會，用之於社會。」這句話一直深深烙印在他心中。其父親生前熱衷於多項公益事業，而自己如今接棒父志，希望診所不只是治療病患的地方，更是一座傳遞善意、創造溫暖的社會燈塔。

▲台南市新市區郭人權牙醫診所，11日捐贈一輛全新救護車予台南市消防局新市分隊，以實際行動支持第一線救護工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，郭善夫先生先前捐贈的救護車至今已於學甲分隊服役多年，郭人權醫師預計2026年再捐贈1部新車替換，延續對家鄉的守護與關懷。黃偉哲市長表示，郭醫師一家對公益的熱忱與承諾令人由衷敬佩，也相信新車的加入將大幅提升市民的緊急醫療服務品質。

▲台南市新市區郭人權牙醫診所，11日捐贈一輛全新救護車予台南市消防局新市分隊，以實際行動支持第一線救護工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，此次捐贈不只是物資上的援助，更是一份對消防人員無聲卻有力的支持與鼓舞，郭醫師的善行，如同一股暖流，溫暖整座城市的心，也為社區注入無限正能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中新光氣爆案10人列被告　晚間10到60萬交保
快訊／中國再次起訴美國
比日本還便宜！UNIQLO限定特惠「290元入手」C系列首次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台中新光氣爆案10人列被告　晚間10到60萬交保

台南郭人權牙醫診所捐贈南消救護車　延續父志回饋社會

中醫大附醫獲2025《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

保障阿里山學童口腔健康　第一銀行攜手玉皇宮捐牙科設備

用愛守護植物人　台東幼兒親手做環保小物...助公益園遊會

關懷地方健康！　嘉義醫院攜手保安宮聯合義診

國際級音樂盛宴！　蘇顯達與林晏馳攜手演繹經典樂章

忘記機車停哪裡？　台東員警熱心協尋獲讚

台東打造療癒品牌3年有成　《慢活祭》啟動社工專場暖身

公民監督國會聯盟頒獎 　公示優秀立委陳冠廷

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

快訊／台中新光氣爆案10人列被告　晚間10到60萬交保

台南郭人權牙醫診所捐贈南消救護車　延續父志回饋社會

中醫大附醫獲2025《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

保障阿里山學童口腔健康　第一銀行攜手玉皇宮捐牙科設備

用愛守護植物人　台東幼兒親手做環保小物...助公益園遊會

關懷地方健康！　嘉義醫院攜手保安宮聯合義診

國際級音樂盛宴！　蘇顯達與林晏馳攜手演繹經典樂章

忘記機車停哪裡？　台東員警熱心協尋獲讚

台東打造療癒品牌3年有成　《慢活祭》啟動社工專場暖身

公民監督國會聯盟頒獎 　公示優秀立委陳冠廷

顏郁軒二軍再見安助台鋼逆轉富邦　兄弟19比6大勝味全

直擊／蔡秀彬「重現《撥打》溫馨手語」　致謝台粉：我很幸福⋯

快訊／台中新光氣爆案10人列被告　晚間10到60萬交保

中航出售舊船獲利約2.5億元　貢獻EPS約1.26元

桃猿曾開6年長約？陳晨威選擇3年版本　瞄準FA市場拚身價

男神張孝全竟是「卡皮巴拉」？　李沐親曝他私下真面目

台灣像鐵達尼號撞上冰山　船長賴清德還在搞大罷免

台大院長分析美國關稅衝擊　只怕健保藥價不調「買不到藥」

陸再控告美升級關稅！向WTO追加訴訟　央視：若繼續加徵不予理會

iPhone 17模型機流出！鏡頭模組大改細節搶先看

昔日飯店頂樓鷹架傾斜！　台中警緊急封鎖公園路

地方熱門新聞

全大運聖火抵中大　預告115年運動盛事在桃園

8旬翁病弱靠內視鏡黏膜下剝離術免挨刀克服胃癌

台南市府南島路左轉中華西路易碰撞安全島應改善

！新北金山國小藝術之光　市長親筆回信鼓勵

國際口足畫家楊恩典作品於日月潭畔開展

吳鳳科技大學運休系　投身民雄雙福社區服務

關稅重擊台南水產養殖業　業者悲嘆「只能收了」

中央補助縮水　台東縣府部署預算因應對策

台南永龍建設捐贈南消小型水箱消防車

城鎮韌性演習連江登場　模擬兩岸軍事威脅升溫

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館成生態新亮點

資深童軍林呈達代表南投縣接受全國優秀青年表揚

獨居長者用火不慎引火災南消籲防火記口訣火災危險杜絕

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

更多熱門

相關新聞

即／台南串燒店起火　烤台排煙機竄煙...勇消急灌救

即／台南串燒店起火　烤台排煙機竄煙...勇消急灌救

台南市中西區海安路二段1家串燒店，11日下午4時40分許傳出火警，該店烤台排煙機起火竄出濃煙，台南市消防局據報出動公園分隊等16車23人前往搶救，火勢在30分鐘內撲滅，幸及時疏散無人員傷亡。

台南總鋪師「四季辦桌」開跑無菜單饗宴首場限量百桌

台南總鋪師「四季辦桌」開跑無菜單饗宴首場限量百桌

114全中運聖火傳抵雲林　副縣長謝淑亞接棒

114全中運聖火傳抵雲林　副縣長謝淑亞接棒

台南永龍建設捐贈南消小型水箱消防車

台南永龍建設捐贈南消小型水箱消防車

黃偉哲與台南外籍生共同歡慶開齋節促進文化交流

黃偉哲與台南外籍生共同歡慶開齋節促進文化交流

關鍵字：

台南郭人權牙醫捐贈南消救護車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

即／韓鐵路隧道「崩塌」下陷！4工人失聯

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

習近平「首次」表態：打關稅戰沒有贏家

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面