台南郭人權牙醫診所捐贈南消救護車　延續父志回饋社會

▲台南市新市區郭人權牙醫診所，11日捐贈一輛全新救護車予台南市消防局新市分隊，以實際行動支持第一線救護工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新市區郭人權牙醫診所，11日捐贈一輛全新救護車予台南市消防局新市分隊，以實際行動支持第一線救護工作，守護在地居民的生命安全，造福地方民眾。

此次捐贈不僅是一份資源的挹注，更是延續郭人權醫師已故父親郭善夫生前「關懷社會、回饋鄉里」的遺願，蘊含著深厚的親情與無私的大愛。

捐贈典禮於11日下午在新市消防分隊舉行，消防局李政昌副局長親自出席致贈感謝狀以表彰善行，李副局長肯定郭醫師對地方公共安全的貢獻，並表示這輛新救護車將大幅提升緊急救護效率，為民眾在危急時刻爭取寶貴的生命黃金時間，意義非凡。

郭人權醫師說，回憶起父親生前的教誨：「取之於社會，用之於社會。」這句話一直深深烙印在他心中。其父親生前熱衷於多項公益事業，而自己如今接棒父志，希望診所不只是治療病患的地方，更是一座傳遞善意、創造溫暖的社會燈塔。

市長黃偉哲表示，郭善夫先生先前捐贈的救護車至今已於學甲分隊服役多年，郭人權醫師預計2026年再捐贈1部新車替換，延續對家鄉的守護與關懷。黃偉哲市長表示，郭醫師一家對公益的熱忱與承諾令人由衷敬佩，也相信新車的加入將大幅提升市民的緊急醫療服務品質。

消防局指出，此次捐贈不只是物資上的援助，更是一份對消防人員無聲卻有力的支持與鼓舞，郭醫師的善行，如同一股暖流，溫暖整座城市的心，也為社區注入無限正能量。