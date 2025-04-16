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男上班發現竊賊「隔壁房挖地道」進珠寶店　成功偷走6億元財物

▲▼洛杉磯珠寶店Love Jewels發生竊盜案。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯珠寶店發生搶案。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯一家珠寶店近來發生搶案，竊賊竟然以挖地道方式，穿過混泥土牆進到珠寶店中，成功偷走價值約2千萬美元（約台幣6億多元）財物，包含現金、黃金、手錶、項鍊等物品。

事件13日晚間9時30分左右發生在洛杉磯市中心，位於南百老匯(South Broadway)500街區的Love Jewels珠寶店。調查人員查看監視器發現，竊賊是從牆上一個大洞中來到店內，並且在現場找到地道，推測竊賊從隔壁廢棄戲院開始挖地道，最後成功鑿穿珠寶店堅固牆壁。

▲▼洛杉磯珠寶店Love Jewels發生竊盜案。（圖／達志影像／美聯社）

▲珠寶店內保險箱遭到破壞。（圖／達志影像／美聯社）

珠寶店人員直到隔天早上上班時才發現商店遭竊，店內2個保險箱財物全被洗劫一空。珠寶店表示，他們懷疑竊賊花費了至少1周以上的時間，慢慢把牆壁鑿穿，「他們可能每天晚上都進去，慢慢地挖，直到地道空間足夠容納他們」。

珠寶店老闆兒子表示，「我父親花了20多年才累積到這些財物，結果一夕之間全被偷走，失竊財物大部分都是黃金和相關飾品，我們所有的錢都放在保險箱內，現在真的是一無所有了」，懷疑其中一名竊賊可能是專業鎖匠，才能輕易打開保險箱。

珠寶店表示，竊案發生時，店內警報完全沒響，店內監視器畫面也很快就被竊賊切斷，預估損失金額高達2千萬美元，而且他們沒有保險，目前已懸賞10萬美元（約台幣324萬元），希望有人幫忙提供線索，案件洛杉磯警方與聯邦警察正在調查中。

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