華爾街日報：川普擬借關稅談判施壓盟友「孤立中國」

▲美國川普政府計畫利用關稅談判向美國貿易夥伴施壓，孤立中國大陸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街日報15日引述知情人士說法指出，美國川普政府計畫利用關稅談判向美國貿易夥伴施壓，要求他們限制與中國大陸的貿易往來，迫使這些國家做出在經濟方面孤立中國的承諾，來換取美國政府取消其施加的貿易與關稅壁壘。

現階段約有70個國家正在與美國進行關稅談判，據信川普政府正要求這些國家禁止中國透過他們的國家轉運貨物，也要防止中國企業在他們的國家落腳規避美國關稅，拒絕中國廉價工業產品進入該國市場。川普政府這些措施將會進一步衝擊中國經濟，要在川普與中國國家主席習近平舉行可能的會談之前，減少北京談判籌碼。

知情人士透露，美國官員已與部分國家的談判之中提及此想法。此外，川普15日也暗示，他將考慮讓各國在美中之間做出選擇。

這項策略的其中一名幕後策畫者就是財政部長貝森特（Scott Bessent），自從川普宣布對等關稅暫緩90天以來，他一直在貿易談判中發揮主導作用。據傳貝森特6日在海湖莊園一場會議上向川普提出這項構想，也就是若能從美國貿易夥伴手中爭取讓步，將可防止北京及其企業規避美國關稅、出口管制及其他經濟措施。

這是貝森特正在推行更廣泛戰略的一環，目的是孤立中國經濟，儘管美國關稅範圍與嚴重程度的爭論持續，但官員大多支持這項計畫。這項策略還涉及透過關稅把中美經濟切割，甚至可能進一步讓中企股票從美國證券交易所下市。

然而美國政府對中政策的最終目標尚不明確。貝森特稱，美中之間仍有針對潛在貿易協議進行談判的空間，而這類協商必須由川普與習近平參與。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）15日發表川普聲明，暗示美中達成協議一事不會在近期內發生，「現在球在中國手裡，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。