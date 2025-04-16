發現12歲女兒遭性侵　猛媽「斬男友生殖器」拖樹叢中焚屍復仇

▲女為了女兒殺害男友被捕。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名母親發現12歲女兒遭到性侵，為了報復，不但砍下男友的生殖器並且把人刺殺，再將遺體拖到樹叢中放火焚燒，她渾身是血並且拖著屍體的模樣被鄰居看到，趕緊幫忙報案。

事件11日發生在巴西東南部米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)，鄰居發現43歲女子艾瑞卡(Erica Pereira da Silveira)渾身是血，將被砍死的47歲男子艾佛頓(Everton Amaro da Silva)遺體拖入樹叢中，趕緊報案。當警方抵達現場時，發現艾佛頓的遺體正在被火焚燒。

警方沿著血跡來到艾瑞卡家中，她立即坦承了自己的罪行，並且帶領警方找到犯案用的兇刀。艾瑞卡告訴警方，她回家時，發現男友與12歲女兒一起躺在床上，而且女兒還是意識不清的狀態，讓她失去理智犯案。

警方表示，由於艾佛頓是在嗑藥與喝酒後無助的情況遭到殺害，所以依殺人罪對艾瑞卡起訴，目前已將遺體送去驗屍，同時正在追捕一名17歲少年，該名少年疑似曾幫助埃瑞卡一起處理屍體。

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