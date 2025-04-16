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下周赴美展開關稅談判　南韓將加強與美國在造船、能源合作

▲▼南韓產業通商資源部長安德根、南韓經濟副總理崔相穆預計下周出訪美國。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓產業通商資源部長安德根、南韓經濟副總理崔相穆預計下周出訪美國。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普近來掀起全球貿易戰，並宣布75個國家在90天以內暫緩實施對等關稅政策。在此之際，美國透露將南韓、日本、英國、澳洲、印度等5國納入首波關稅談判進行名單。對此，南韓下周將派經濟副總理崔相穆、產業通商資源部長安德根訪美，與美國財政部長班森特針對非貿易壁壘和關稅進行談判。

根據《韓聯社》，南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆（前代理總統）預計下周前往美國華府出席二十大工業國（G20）財長會議，在美國財務部長班森特（Scott Bessent）主動邀約下，預計兩人將針對韓美兩國的貿易問題在會議上進行協商，儘管基本上兩人主要將針對金融、外匯等相關議題進行談論，但在川普推動對等關稅政策後，貿易也將被一起討論。

南韓企劃財政部今（16）日表示，在美國政府提出邀請後，目前南韓政府方面仍在協調會議出名人士名單和具體日程。

至於南韓產業通商資源部長安德根也預計最快下周抵達華府，研擬和美國貿易代表部（USTR）部長葛里爾（Jamieson Greer）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等美國高層會晤，並針對美國對韓關稅調整進行談判。

▼南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆。（圖／達志影像）

▲▼南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆。（圖／達志影像）▲▼南韓產業通商資源部長安德根。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓產業通商資源部長安德根。（圖／達志影像／newscom）

在這次對美談判中，南韓政府將以全面追求降低對等關稅，以及全面降低對汽車、鋼鐵製品、半導體等輸美產品個別關稅所造成的負擔為目的，向美國提出如何有效追求貿易平衡與消弭非關稅壁壘的方案。

為此，南韓政府計畫擴大從美國進口天然氣、原油、農產品、武器，至於汽車和半導體等主要出口至美國的產品，則設法提高在美國當地的生產，以求在川普政府任內改善韓美兩國之間貿易數據平衡。

另外，儘管與達成貿易均衡、消弭非關稅障礙等談判主題並無直接關係，但先前川普曾經親自點名韓美之間造船業，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發，因此南韓政府也可能在談判上靈活運用上述2點，作為減少對等關稅之籌碼。

南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教16日出席在首爾大韓商工會議所舉辦的通商政策諮詢委員會會議，他承諾政府將會靈活運用90天暫緩實施關稅政策的寬限期，以取得南韓最大國家利益為目標，擬定與美國川普政府的談判戰略。

鄭仁教表示，「美國身為我國（南韓）最重要的同盟國，在造船和能源等兩國所關心的領域上，將鞏固兩國經濟合作。」

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