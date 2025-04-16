刮刮樂改變人生！街友「中3千萬元」大獎　嗨喊：不用流落街頭了

▲街友買刮刮樂中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名街友因為購買彩券中獎，贏得100萬美元獎金（約台幣3,249萬元），意外讓他變成百萬富翁，開心表示，「我不會再流離失所了」。

事件發生在加州中央海岸區(Central Coast)，一名街友在當地店家Sandy's Liquor購買一張刮刮樂後意外改變人生。商店經理薩曼(Wilson Samaan)對外表示，中獎者是該商店的老顧客。

薩曼表示，他從2013年開始在這家店工作，也是第一次看到有人刮中這麼大筆的金額，「他來到商店刮開彩券後喊，『這是真的嗎』，後來請我幫忙確認，我掃描機器再次確認後，他對我說，『老兄，我再也不用流落街頭了』」。

薩曼表示，中獎男一開始以為自己只是刮中10萬美元（約台幣324萬元），「我和他說不是，『兄弟，那是100萬元』」。薩曼後來還幫忙載中獎男子前去彩券公司領獎。

彩券公司表示，由於每月都有大量的中獎者申請，他們需要花費更多的時間，中獎者可能數周或數月後才能獲得獎金。不願透露身分的中獎男子表示，贏得這筆錢真的改變他的人生，計畫把獎金拿去買房後，再買一輛車，剩餘的錢會拿去投資與儲蓄。