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改良種芒果受災　台東縣啟動災害救助與低利貸款申請作業

▲台東縣啟動災害救助與低利貸款申請作業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣啟動災害救助與低利貸款申請作業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受1至2月低溫影響，台東縣多處改良種芒果產區出現災損。為協助受災農民儘速復耕與重建，農業部於4月15日公告，將台東縣「改良種芒果」全縣納入低溫農業天然災害現金救助及低利貸款辦理地區。救助申請自4月16日起至4月29日止，請農友務必於期限內向土地所在地公所提出申請。

根據公告，本次納入救助之作物為「改良種芒果」，每公頃救助金額為新台幣10萬元。縣府呼籲受災農友備妥相關證明文件，包括身分證明與土地合法證明文件，儘早至土地所在地公所完成申請作業；如需進一步資訊，亦可洽詢公所或縣府農業處。

台東縣長饒慶鈴指出，極端氣候日趨頻繁，對農業造成嚴峻挑戰。此次低溫導致「夏雪芒果」產量大幅減少，讓人感到十分不捨。「夏雪芒果」是台東農業的代表性作物，以其果肉細膩、融合土芒果香氣與愛文芒果口感的特色深受消費者喜愛，面對災害所帶來的損失，縣府將持續強化農業災害應變能力與產業韌性，與農友攜手共同守護台東農業的永續發展。

縣府農業處進一步指出，目前全縣改良種芒果種植面積約352公頃，其中「夏雪芒果」栽種面積占200多公頃。災情發生後，縣府即啟動災損調查並彙整資料，積極向中央爭取救助資源，爭取在最短時間內落實協助機制。

農業處再次提醒，申請救助請於4月16日至29日期間完成申請程序，切勿錯過補助時效。未來亦將配合中央持續追蹤天災損害狀況，適時啟動相關支援措施，穩定台東重要作物的生產與產業鏈發展。

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