上班尖峰時間休旅車卡路中　台東警即時伸援手化解危機

▲車輛引擎冒白煙，員警緊急伸出援手。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東一名民眾日前駕車行經台9線與台11線路口時，車輛突發異常並冒出大量白煙，導致當場熄火無法行駛，正值上班尖峰時段，交通一度受阻。美和派出所巡邏員警見狀後即刻伸出援手，協助通報救援單位並引導交通，順利化解現場危機，展現警方應變效率與為民服務的精神。

根據台東縣警察局大武分局指出，事件發生於近期上午時段，當時美和派出所副所長吳佳銘與同仁正在執行巡邏勤務，行經台9線與台11線交叉路口時，發現一輛自小客車停在路中央，引擎不斷冒出白煙。員警立刻上前查看，發現車輛駕駛陳姓男子神情慌張，旁邊則有家人一同等待救援。

陳男表示，當日上午原與家人一同前往台東市區洽公，行駛途中車輛儀錶板亮起警示燈顯示異常，原本打算抵達市區後再行檢查，未料行經台9線與台11線交叉口時，車輛突然失去動力並無法繼續行駛，緊接著引擎冒出白煙，情況突如其來，讓人措手不及。

員警在確認車內乘客皆無人受傷後，第一時間通報道路救援單位前來協助，並於現場進行交通引導，避免後方車流回堵造成更大交通影響。警方專業處置與迅速應對，讓現場狀況在短時間內獲得有效緩解，陳男一家人對警方的即時幫助表達誠摯感謝。

大武分局提醒民眾，行車上路前應做好車輛基本檢查，包括五油三水、電瓶電壓、冷氣系統、輪胎胎壓與耗損情況等，以確保行車安全。如途中遇到車輛故障，應立即將車輛停靠至安全處並開啟警示燈，在適當位置擺放故障標誌，並撥打110或聯繫道路救援單位尋求協助，以避免事故擴大或影響其他用路人安全。