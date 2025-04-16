帛琉傳統帆船5月啟航　首度駛向台東展開文化對話

▲帛琉傳統帆船5月啟航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

太平洋島嶼之間的文化連結即將在今年春季展開歷史性一章。由帛琉航海組織MVS（Micronesian Voyaging Society）與台東縣政府共同籌劃的「南島文化傳統舟船國際交流活動」，預計於今年5月迎來帛琉傳統帆船「Alingano Maisu」航抵台灣，將成為南島語族首次以傳統帆船方式造訪台灣的壯舉，也掀起民眾與航海愛好者的高度關注。

此項交流活動由縣府原民處主責推動，並獲得海洋委員會支持，藉由重現無儀器、依星象導航的古老航海技術，實踐南島語族遷徙脈絡的再連結。此次由太平洋知名航海大師Sesario Sewralur領航，將駕駛Alingano Maisu自帛琉出發，航程途經菲律賓、巴丹群島及蘭嶼，預計15至20天後抵達蘭嶼，再轉往台東本島，展開一連串文化互訪與紀錄行動。

Alingano Maisu為一艘雙船體波里尼西亞型遠洋帆船，全長17公尺、桅桿高度達14公尺、甲板寬約5公尺，至今已有18年航海歷史，累積航程逾37萬8千9百海里（約70萬公里）。船名由已故傳奇航海大師Mau Piailug命名，意為「如同掉落地上的麵包果，應無私分享」，象徵知識共享與族群間的連結精神。

台東縣政府指出，Alingano Maisu預定於4月20日從帛琉正式啟航，當地政府高度重視此行，不僅規劃隆重出航典禮，更預計邀請帛琉總統親自出席，展現重視與期待之情。當日也有來自台東的阿美族與達悟族耆老前往帛琉參與祈福儀式，為船員與航程祝禱平安。

此次航行成員共10人，均為具備長距離航行能力與高度心理素質的水手，其中包括來自台東蘭嶼的達悟族船員張也海‧夏曼，象徵著台灣南島族群的參與與傳承。

預定行程安排中，Alingano Maisu將於5月4日抵達蘭嶼，並停留3天2夜，與當地族人進行航海經驗與文化技藝的交流，預計5月7日清晨啟程前往台東本島。在抵達台東杉原灣時，將由當地原住民族組成海岸歡迎隊伍迎接，縣府也鼓勵民眾踴躍到場觀禮，一同見證這艘來自太平洋心臟地帶的傳統大船緩緩入港的感動時刻。

台東縣政府表示，此次航海行動除了具備高度文化象徵性，也為南島語系族群歷史脈絡研究與海洋民族技藝保存提供珍貴的實證資料。後續縣府將記錄此次航程與交流過程，作為文獻與影像素材，進一步推動南島文化的教育、保存與推廣，讓這份航向母親島嶼的精神，繼續在現代社會中航行下去。