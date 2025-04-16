PM2.5限值亞洲最嚴　台東空污防線提早啟動應變機制





▲台東空污防線提早啟動應變機制。（圖／台東縣府提供）

記者楊漢聲／台東報導

環境部於去年9月30日正式公告新版「空氣品質標準」，針對多項空氣污染物設定更為嚴格的限值，其中細懸浮微粒（PM2.5）年平均限值被評為目前亞洲最嚴格標準之一。配合新標準，自今年1月1日起，空氣品質指標（AQI）同步調整，並針對即時空污情況啟動更迅速的防護通報機制。

根據台東縣政府說明，新制度實施後，當空氣中污染物濃度達到AQI「紅色警戒」標準時，將透過「空品監測網」及「環境即時通」App即時發送防護通知，通知時間相較以往提早約2至4小時，讓民眾有更多時間做好健康防護準備。

台東縣環保局指出，世界衛生組織已將空氣污染列為對人類健康影響重大的環境風險之一，此次環境部修訂空品標準的目的，在於提升監測敏感度與應變效率，讓空污事件能及早掌握與通報，同時提升民眾日常防護意識。

在地層面上，台東縣環保局持續推動多元管制措施，針對汽機車排放廢氣、營建工程揚塵、河川地裸露揚塵、餐飲業油煙排放等各類污染源展開控管與優化作法。環保局表示，這些作為有賴民眾的支持與配合，目標是共同打造清新、宜居的生活環境。

環保局也進一步指出，由於AQI計算標準調整，民眾接收預警訊息的頻率將可能增加。以113年全年AQI良好率為例，修正後數據顯示下降5.49%，但這並不代表空氣品質變差，而是新標準對污染物濃度的容許範圍縮小所致。民眾若希望了解即時空品資訊，可透過「空氣品質監測網」或下載「環境即時通」App進行查詢。

除了強化監測與通報外，環保局也鼓勵民眾一同實踐「淨零綠生活」，包括選用低污染交通工具、減少傳統祭祀煙火、購買環保標章產品等，期望透過全民行動，共同守護台東的好空氣，朝向永續宜居城市邁進。