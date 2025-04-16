為長者鋪好每一夜　馬蘭榮家慈惠中心獲捐沐浴床+寢具

▲台東馬蘭榮家慈惠中心獲捐助沐浴床與寢具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在少子化與高齡化雙重壓力下，長照機構面臨日益沉重的照護挑戰。為紓解台東馬蘭榮民之家附設慈惠養護中心物資不足的困境，前台東縣議員林威志日前攜手國際獅子會300A區暨第四專區台東縣成功獅子會，共同捐贈枕頭、枕套、床單與沐浴床等實用物資，並挹注6萬元經費，支持中心改善住民生活品質。16日，中心舉辦簡約而溫馨的捐贈儀式，長者與主辦單位代表齊聚一堂，洋溢感恩與喜悅氣氛。

這場愛心行動由中心事務員吳秉和主動發起聯繫，在林威志的協助下成功串聯民間資源。捐贈物品皆為住民每日使用所需，特別是寢具與沐浴輔具，不僅攸關睡眠與衛生，也直接影響身體機能與照護安全。

在活動現場，林威志與中心住民親切互動，並表達對長照服務人員的敬意。他指出，中心目前仍急缺沐浴床3張、浴巾約400條，呼籲更多企業與善心人士伸出援手，協助改善照護設施，讓住民獲得更妥善與有尊嚴的生活照護。

慈惠養護中心長期以有限預算應對龐大的照護需求。中心代表坦言，隨著設備老化與使用量增加，更新維護的經費時常捉襟見肘。此次捐贈不僅緩解部分急迫需求，也象徵社會對於長照議題的關注與實質響應。

住民與工作人員當日齊聚活動現場，合影留念的同時，也透過笑容與手勢表達對外界支持的感謝。背景牆上「活力」、「感謝」、「幸福」等字樣更為整場活動添上一抹溫暖色彩。

慈惠中心期盼未來能有更多社會資源挹注，打造更友善、安全的照護空間，共同守護長者晚年生活的尊嚴與幸福。

▲台東馬蘭榮家慈惠中心獲捐助沐浴床與寢具。（圖／記者楊漢聲翻攝）