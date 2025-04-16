語言隔閡引發爭議　員警以溫暖化解國際糾紛

▲台東池上分駐所員警以溫暖化解國際糾紛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

兩名法國籍女性遊客帶著小朋友騎乘租賃的四輪電動自行車，在欣賞當地田野風光時不慎操作失當，導致車輛左前輪損壞。歸還車輛時，因溝通不順產生賠償金額歧見，雙方一度陷入僵持，所幸池上分駐所員警及時到場協助，運用語言能力與耐心溝通，順利協助雙方化解爭議，展現台灣警方的專業與國際服務熱忱。

事件發生於今早約8時30分，兩名外籍旅客駕駛四輪電動自行車沿池上鄉田間小路遊覽，途中車輛因操作不慎損壞，歸還時與業者在維修費用上產生分歧。警方表示，業者原先依據損壞狀況提出2,000元的維修費，但外籍遊客僅願支付500元，雙方因語言障礙無法有效溝通，現場氣氛逐漸緊張。

池上分駐所接獲通報後，派出警員薛有博、羅曉薇、黃暄淩與楊雯雅到場處理。員警薛有博憑藉流利的英文，主動擔任雙方翻譯與協調者，詳細釐清雙方誤解，並就車輛損壞情形與責任比例進行說明。經過耐心調解，雙方最終同意由遊客支付1,200元作為合理修繕費用，當場完成協議，並合影存證，圓滿結束爭議。

值得一提的是，在警方協助下順利解決問題後，法籍遊客頻頻表達感謝，並以中文說出一句「謝謝」，讓現場氣氛溫馨感人，原本劍拔弩張的氣氛也轉為友善與理解。

關山警分局表示，警察除肩負治安維護外，在面對外籍旅客遇困時也扮演重要協助角色。此次事件展現警方的語言能力與同理心，將潛在衝突化為圓滿解決的典範，也讓外籍旅客留下對台灣良好的印象，真正落實「以民為本」的服務精神，傳遞台灣人情味。