川普下波關稅恐衝擊藥品！醫「台灣沒先天優勢」急勸4點：動作要快

▲全民健保。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美國川普總統（Donald Trump）預告，將不排除對藥品加徵關稅；而台灣諸多藥品仰賴進口，衛福部長邱泰源今（15）日就指出，健保沒有要調漲，不過癌症藥物有可能漲價。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇坦言，台灣在原料上沒有先天優勢，國內產業與醫療體系恐怕準備動作要比政府還快了。

姜冠宇稍早在臉書提到，保護主義形成之後，對藥品醫材的供應將是惡夢，川普正對藥品和半導體展開調查，當然比起半導體，美國藥品價格若提升，川普真的會下台，所以他應該不敢在沒任何準備的情況下，任意就宣布新政策。

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他直言，某種程度上，台灣應學習日本有自給自足的系統，「日本儘管面臨人力成本上升壓力，原料藥進口比例仍低於5%，主要限於專利保護期內的創新藥原料；而我們卻大程度依賴進口，到時候風濕免疫打的生物製劑，或癌症標靶門檻更高，很多非健保給付的自費醫材也就斷貨了。」

▲川普指示商務部，針對半導體與藥品進口展開貿易調查。（圖／路透）

姜冠宇認為，如果沒有辦法改善，國內產業與醫療體系恐怕準備動作要比政府還快，本來政策對藥品醫材零關稅就還不夠，還要重點補助投資「設廠、原料進口」，設廠是降低成本最好的方式，原料進口則是搶資源大作戰，因為台灣在原料上就是沒有先天優勢。

最後，他也建議，「別的領域我不知道，但是在健康照護這一塊，要啟動二線與東亞及南向這種亞太區域結盟，互相支援技術分享保護，不然大家以後生病就只好『願付價格提升』了。」

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