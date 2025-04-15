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一堆家長排隊打！他無聊玩「1機台」突噴150驚呆　網笑：1500起跳

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲機台進駐全家、小七等超商。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日發現，住家樓下超商進了一台新的寶可夢卡片機台，於是好奇玩了一下，怎料頂多10分鐘的時間，就噴了150元，嚇得他直呼，「這麼貴的遊戲都是誰在玩的？」對此，鄉民紛紛湧入留言，笑說「我阿，一次都1500起跳的」、「我那邊全聯一堆大人在玩，男女都有」。

網友近日在PTT發文提到，晚上去樓下超商，看到新的寶可夢機台沒人玩，便坐下來玩看看，「一開始先叫你投30元，打完寶可夢再叫你投30元捕捉，最後有三個草叢各30元，合計90元，大概5-10分鐘的遊戲時間，共花了150元，最後還得到五張兩星到四星不等的廢卡。」

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眼看短短時間噴了150元大洋，原PO忍不住驚呼，「請問以前寶可夢機台就這麼貴嗎？還是新版的才這麼貴？一堆家長在那邊瘋狂排隊打，打個六次就快1000了欸，這麼貴的遊戲都是誰在玩的？」

▲▼《寶可夢明耀之星》卡片機台將進駐全聯。（圖／業者提供）

▲玩家可使用在遊戲中獲得的「MEZASTAR卡匣」，與寶可夢對戰、捕捉。（圖／業者提供）

沒想到，許多鄉民紛紛表示，「你不玩一堆人要玩」、「小朋友阿...很瘋」、「以前投抓各30元，新版更坑」、「以前大型機台好玩太多了，寶可夢這種連點也要那麼貴，真夠盤的」、「電子票證+自動儲值，更可怕」、「你太小看小孩的消費能力了」、「超商擺二台，很好賺」。

另外，不少人都曾見過排隊玩機台的一幕，直言「小朋友以及中年大叔」、「前天去賣場看到好多人排隊」、「我家超商這邊擺一台，滿滿的人在玩，還一堆大人，女生也一堆」、「有次看到排了7~8個大人，還有妹子陪阿宅」。

值得一提的是，由SEGA台灣代理的《寶可夢明耀之星》機台，已於4月2日起在全聯、全家便利商店、7-ELEVEN的限定門市設置。升級的遊戲機，不但能跟寶可夢進行對戰、捕捉寶可夢，還新增雙人合戰模式，並收集從機台中釋出的「MEZASTAR卡匣」。

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