川普一邊打貿易戰一邊看格鬥賽　17歲孫女作陪星味爆棚

▲川普日前到邁阿密看UFC 314比賽，孫女凱伊（右）也一起觀賽。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）近來一邊打貿易戰、一邊看拳賽。日前他到邁阿密看格鬥賽，17歲孫女凱伊（Kai Trump）作陪，之後祖孫倆還在空軍一號一起受訪，凱伊看上去星味十足，川普則向孫女揶揄在場媒體，再度引發話題。

川普日前到邁阿密看UFC 314比賽，UFC總裁白大拿（Dana White）、孫女凱伊等人陪他一起步入卡西亞中心（Kaseya Center），引發觀眾熱烈鼓譟。凱伊賽後在IG發文：「UFC 314太棒了！」並分享多張照片，包含與白大拿、NBA名將歐尼爾（Shaquille O'Neal）等人的合照、觀看比賽時的專注表情，當然還有與她最親愛的總統爺爺、弟弟等人。

▲川普愛看格鬥賽，凱伊（左）這次和他一起看。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

▲川普去看UFC 314比賽，凱伊和弟弟（左三）一起去。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

看完比賽後，川普搭乘空軍一號返回棕梠攤，並在凌晨2點舉行記者會，凱伊也一同現身，川普向孫女介紹在場記者：「凱伊，來，你知道假新聞嗎？這就是假新聞！」凱伊則很有禮貌跟記者說「大家早安」。接著川普向記者稱讚起凱伊的成就，「她是一名偉大的運動員，出色的高爾夫球手，也是優秀的學生」，對寶貝孫女感到無比自豪。記者問凱伊對看UFC感覺怎麼樣？她開心說：「這場比賽太精彩了，我真的非常享受」，表現落落大方。

▲這是凱伊第二次去現場看格鬥賽。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

▲川普和凱伊在空軍一號上受訪。（翻攝 Forbes Breaking News YouTube頻道）

凱伊是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）和前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，目前就讀佛州棕櫚灘的班傑明學校（The Benjamin School），預計於2026年畢業，已經承諾進入邁阿密大學，並為高爾夫球校隊效力。凱伊去年在共和黨大會上，發表演說為爺爺助選，稱川普就是「會跟她一起打高爾夫的普通爺爺」，因而受到關注。



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