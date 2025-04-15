消失2年「抓猴神器」悄悄復活！　自介超嗆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「抓猴神器」Zenly（冰棒）於2023年2月下架，沒想到時隔兩年復活啦！Zenly原團隊就推出新版APP「Bump」，他們在自介中強調，過去冰棒的招牌功能全都有，更自信表示比對手「Whoo」擁有更精確的位置資訊。

這款社交APP「Bump」是由Zenly原團隊打造，自介中表示，他們不僅免費、無廣告，還擁有「比對手」更精確的位置資訊，且不耗電，「可了解您朋友在家、工作或上學的時間；也可查看您的朋友和誰在一起、他們的電池電量、他們在某個地方待了多長時間、他們的確切地址及他們在旅途中的行動速度。」

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▲由Zenly原團隊打造的新版社交APP「Bump」。（圖／翻攝自APP Store）

不僅如此，用戶也能透過地圖，獲取與朋友會合的路線，或直接在該地呼叫Uber，「同時，可將您即時到達的時間分享到朋友的鎖定螢幕畫面上，當您在附近時，還能向您的朋友發出嗡嗡提示聲。」

目前該APP評分為4.9顆星，而不少網友也留言表示，「很懷念冰棒，現在出現了冰棒當初的團隊，知道後馬上下載來使用」、「希望未來有一鍵模糊跟凍結」、「希望能恢復之前備份的數據」。

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