劉建國追問報稅期限能否再延長？　卓榮泰允討論因應

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

川普宣布對等關稅措施引發全球動盪，行政院長卓榮泰上週宣布研議延長報稅期限到6月底，今（15日）赴立院備詢時，民進黨立委劉建國詢問是否可以再進一步延長，讓報稅期間再寬鬆一點？在數次追問卓、財政部長莊翠雲後，卓才允諾會朝延長的方向來做相關因應。

針對高雄市長陳其邁上週提到調降存款準備率，那幾天不是第一次聽到這建議，回來馬上有跟央行楊總裁請教，對銀行可能讓資金更寬鬆餘裕，但對市場會場生什麼訊息、對金融會產生什麼訊息？我請央行總裁做內部討論。

劉建國接著提到，行政院已經責成財政部延長報稅到6月底，依照疫情期間來看，會有人被減薪、減班、失業等，可以再責成財政部提出更寬敞的時間、還有分期繳稅？

卓榮泰說，過去疫情期間曾經有這樣的例子，有個重要因素是不要群聚；這次除了希望大家紓解壓力外，在這段時間讓所有廠商或個人盡量做因應關稅的內部調適，報稅可以往後延，「增加一個月不是降稅，是增加時間，但會增加財政部很多成本，但我說該吸收就吸收」。

財政部長莊翠雲說，現行結算申報是在5月份，現在延長到6月底，等於有2個月可以申報。如果受到財務衝擊的話，可以申請延期繳稅或是分期。

劉建國追問，他要強調的是可不可以再延長？莊翠雲說，會從寬從優處理；劉接著轉對說卓榮泰，可不可以請院長責成做相關研議？莊說，可以先申報。但劉不滿意，表示不需要糾結這事情，可以延長申報到6月底，相關衝擊慢慢在浮現，報稅期間能不能再延長寬鬆一點？

對此，卓榮泰說，現在整個電腦程序都要更改，目前更改的只有到6月底；卓還說，希望情勢可以迅速趨向穩定，讓大家能在這時間內完成，且一直往後延對國家的現金流動會有影響。

劉建國仍繼續追問，政府要做很快速的應變，現在已經可以全部延長1個月，有些敏感、特殊產業，能不能研議？對此，卓榮泰說，延長的時間目前都設計好了，如果到6月真的有情況發生，當然會預先做預判。最後，劉說，就朝向可以延長來做相關因應好不好？卓榮泰說，「好」。