美威脅中概股退市！　港媒讚：川普送的大禮

▲港交所。（圖／翻攝極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日受訪時威脅，不排除把中國大陸公司趕出美國交易所的可能性。高盛盤點，預計27檔中概股具有資格回流到香港上市。在香港財政司司長陳茂波表態歡迎中概股回流之後，港媒也稱，如果中概股被逼退後落腳香港，有助壯大香港金融市場的陣容，那真是川普送的一份大禮。

對於貝森特「不排除要求中概股在美國退市」的論調，陳茂波13日表示，已指示香港證監會和香港交易所做好準備，迎接中概股回流，並稱香港必須成為中概股回流的首選上市地。

高盛發表報告指出，據港交所最新的上市要求，該行目前預估有27檔中概股，總市值1840億美元，將有資格在香港進行雙重主要上市或二次上市，包括拼多多、滿幫、富途等。

中概股回流港股主要有三種方式：美國私有化退市後新申請香港上市、在香港二次上市（secondary listing）、在香港雙重主要上市（dual primary listing）等。

其中，二次上市流程簡單、所需時間短，合規要求獲多項豁免；而雙重主要上市，因為兩個資本市場同為第一上市地，公司必須符合香港所有的上市規則，相比二次上市相比最大的優勢是，可以納入港股通。

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

港股100強研究中心顧問余豐慧分析，當前中概股回流香港的趨勢正在加速，特別是在中美關稅摩擦升級的背景下，香港已成為中概股的首選地，中概股近期在港交所表現活躍，14日港交所股價大漲近7％。

博大資本行政總裁溫天納則稱，中概股將直接增加港交所的上市數量和交易量，提升香港作為國際金融中心的地位。

香港《星島日報》15日發表社論指出，如果中概股真的被逼退，它們的落腳地很可能是香港，客觀上有助壯大香港金融市場的陣容，「那真是特朗普（川普）送給我們的一份大禮！」

該社論稱，川普以為可以通過排擠中概股，收打擊中國之效，「殊不知，這是枉作小人——他越是打擊，香港資本市場得益就越大」，有利於進一步提升香港國際金融中心的實力和地位。「這一切都是拜特朗普政府所賜。」