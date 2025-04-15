羅智強保證辦公室主任絕無涉入連署！　僅聲援罷綠委就被搜索

▲羅智強出席國民黨「司法雙標，護航民進黨」 記者會抗議司法不公。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北檢偵辦國民黨「罷吳四騎士」賴苡任等人涉嫌罷免死亡連署，國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀等人繼昨晚赴北檢抗議後，今（15日）在中央黨部召開「司法雙標，護航民進黨」記者會，國民黨立委羅智強保證，自己的辦公室主任陳冠安絕對沒有涉入連署，只是站出來聲援罷免綠委，卻也被搜索、扣押並重金交保，檢方根本是濫權訴追。

羅智強表示，檢調昨天兵分多路搜索藍營6位年輕人，這些人不是像民進黨的貪污、殺人、詐欺犯，檢調有必要像打仗一樣，闖進這些人家門搜索並把人帶走？這就是民進黨赤裸裸的司法清算，「暴政已經來了！」

羅智強痛批，賴清德總統運用司法，正在一步步封大家的口，割民主的喉，這種「血腥鎮壓式」的手段，目的就是護航民進黨立委；他強調，自己的辦公室主任陳冠安沒有涉入連署，只是站出來聲援罷免雙吳，檢方已經涉及濫權追訴的刑事責任，扣押陳冠安的手機與電腦。

羅智強還質疑，陳冠安與他的通聯記錄已經送到賴清德的辦公桌上，包括未來將揭發弊案的許多資料、對抗民進黨司法暴政的所有想法，接下來他們可能就會串供，而本來要被揭發弊案的單位，趕快把資料燒一燒、藏一藏。

羅智強感嘆，民進黨司法居然墮落到這種程度，拿弱勢、有理想的年輕人開刀？質疑台灣還有民主可言嗎？民進黨一心一意就是要把在野黨全部消滅，最可悲的是把司法當工廠、當工具來剿滅在野黨；他相信所有全國人民都會忍無可忍，也一定會站出來對抗到底，「民進黨放馬過來，賴清德放馬過來」。