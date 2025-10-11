藍控中國瘋傳「郝龍斌吻柳采葳」深偽片　吳思瑤聲援：譴責不法變造

▲郝龍斌出席中天新聞主辦《國民黨主席大辯論》最終場 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，超越所謂民進黨「1450」的戰力。藍營媒體人趙少康今（11）日也召開記者會直指中國介選，更散播郝龍斌與議員柳采葳擁吻的AI影片影響選情，國安單位應調查。對此，綠委吳思瑤表示，非常同情郝龍斌、柳采葳被AI深偽變造影片，也嚴正譴責不法變造犯罪者。自己也曾幾度被惡意deepfake接吻影片，影片透過TikTok大量傳送，與今天郝/柳的深偽影片手法一致，高度雷同。

支持郝的媒體人趙少康今（11日）召開記者會，曝光他們搜集到的眾多假影片，其中一支更呈現郝龍斌與議員柳采葳擁吻的影片。趙少康轟，這樣的影片真的很惡劣，他要強烈制止大陸這樣的行為，而且台灣國安單位也該去查，「大陸別想介入台灣任何一場選舉」。

對此，曾受惡意deepfake影片所害的吳思瑤也跳出來聲援，吳表示，譴責深偽影片不分黨派、反制中國介選不分顏色，我非常同情郝龍斌、柳采葳被AI深偽變造影片，也嚴正譴責不法變造犯罪者，因為我自己早就是受害者！而且不只一次！

吳思瑤透露，擔任民進黨團幹事長任內，自己幾度被惡意deepfake和柯總召接吻的影片，透過TikTok大量傳送，內容與今天郝/柳的深偽影片手法一致，高度雷同。我皆於第一時間提告，捍衛個人聲譽更懲治不法犯罪。

對於郝龍斌、柳采葳受害，吳思瑤強調，即使政黨不同，我還是願意與同樣受到性羞辱深偽影片傷害的郝/柳站在一起，我一定大聲聲援受害者並譴責不法。

吳思瑤也坦言，遺憾的是，國民黨是因為自己受害了才挺身而出。國民黨從政者從未聲援過一再受害的民進黨人，國民黨面對境外勢力長期加害民進黨，總是噤聲沈默。國民黨甚至與中國站在一起，成為一條龍式認知作戰的在台協作者，企圖從中擷取政治利益。

吳思瑤強調，民進黨不會因為政治利害，去「選擇」或「改變」面對不法犯罪的立場。民進黨也不會因為政黨利益，而對中國介選採取不同的態度。當自己受害了，才站出來為自己說話，這樣夠嗎？面對其他受害事件時，卻置身事外不屑一顧，這樣對嗎？她說的除了是深偽犯罪，也包括中國介選。民進黨大聲疾呼了這麼久，國民黨今天才在大驚小怪？這就是民進黨跟國民黨不同之處！