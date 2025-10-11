郝龍斌合體韓國瑜談黨主席　被靈魂拷問：黨重要還是饅頭重要？

▲郝龍斌合體韓國瑜、江啟臣 。（圖／郝龍斌辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今（11日）在臉書貼出，他和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，過程中，韓問，「在此時此刻你生命中，你覺得黨主席重要，還是饅頭重要」？郝回，黨主席是維持黨的生命，饅頭是維持自己的生命，兩個都很重要，可是現在的話，讓自己有生命，然後當選黨主席，這樣對黨比較好一點。

郝龍斌指出，最近他全台跑透透，跟黨員座談，報告自己的參選理念與政見，也參加許多熱心從政同志幫他舉辦的造勢大會。忙碌的競選過程中，前往立院跟韓國瑜、江啟臣一起「吃饅頭論政」，算是近期感到相對放鬆跟溫暖的一場聚會。

郝龍斌說，大家可能不知道，他非常愛吃饅頭，對於喜歡的食物，可以連著幾個月每餐都吃，也不覺得膩，樸實的饅頭，就是其中之一。謝謝韓國瑜，準備了很有嚼勁的白饅頭、豆腐乳，還有鹹甜兩種豆漿，三人還用甜豆漿乾杯。

郝龍斌也說，跟江啟臣則回憶起四年前一起競選主席的往事，雖然選戰偶有火花，但兩人絕對不用惡意攻擊，所以一直都是好朋友。在兩位好友面前，坦白真心話，知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己。

至於影片中，郝龍斌提到，這次到處走，真的覺得「世上苦人多」；韓國瑜說，最怕的是人云亦云，父子騎驢，一定要堅定的信念，國民黨要什麼，新的黨主席挑戰非常巨大；郝龍斌說，國民黨現在是要立足在台灣，所以一定台灣民意為依歸，大家都知道主張統、獨的人少部分，最多的是維持現狀，中華民國派，國民黨捍衛中華民國、反對台獨，但是要維持現狀為優先。

江啟臣說，當黨主席最重要是要有被討厭的勇氣，當那個願意被討厭的人；郝龍斌說，真的是一針見血，哪個卸任都被罵，國民黨這麼糟糕的狀況下，一定要任勞、任怨、任罵，他希望大家團結一起，集體把黨帶起來。

