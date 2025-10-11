邀羅智強、鄭麗文任副主席是私相授受？　郝龍斌駁：發揮集體戰力

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前邀請對手羅智強與鄭麗文擔任副主席，此舉遭張亞中痛批是在搞宮廷政治、搓湯圓，並建議郝龍斌收回在黨主席選舉期間的任命。對此，郝龍斌今（11日）在電視辯論會中回應，黨主席是總教練，黨就像一個球隊一樣，有的人適合打前鋒，有的人適合打中鋒、後衛，但選後要把所有的人通通集合起來，發揮集體戰力。

張亞中表示，他曾經建議郝龍斌收回在選舉期間，公然任命參選對手擔任未來的副主席，如此才能夠讓國民黨，不被外界認為還是在搞宮廷政治，或在玩搓湯圓的負面形象，郝龍斌能否接受這個建議？

郝龍斌則回應，做一個黨主席最重要的責任之一，就是知人善任，把所有國民黨裡面的戰將組合起來，變成一個強而有力的團隊，而透過大家集體的努力，發揮集體的戰力。

郝龍斌認為，黨主席是總教練，黨就像一個球隊一樣，有的人適合打前鋒，有的人適合打中鋒、後衛，今天在場的候選人們，也都是一時之選，每一位都是非常傑出的人。

此外，郝龍斌透露，在選舉的過程中，除了戰術、理念以外，更重要是透過選舉的和諧，促進將來選後的團結，這也是為什麼他在過去所有的選舉中，從來不對黨內同志口出惡言。

面對黨內選舉，郝龍斌強調，自己只清楚講理念，告訴大家會把國民黨帶到什麼方向，而今天是為了澄清負面的攻擊，甚至是用AI、假訊息的方式攻擊，這對國民黨是斲傷，他才將疑似有境外勢力操作選舉的這件事講出來。

最後，郝龍斌承諾，選後要把所有的人通通集合起來，尤其公開邀請羅智強同志、鄭麗文同志的部分，不是私相授受、密室協商，而是覺得以這兩人的才能與戰力，將來在戰隊中，能夠發揮集體戰力，協助共同組成一個強而有力的戰隊。