政治

遭張亞中酸赴花蓮「看災」　羅智強反擊：有苦難的地方就該有國民黨

▲國民黨主席候選人羅智強。（資料照／記者陳家豪攝）

▲國民黨主席候選人羅智強。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席候選人張亞中今（11日）在電視辯論會中質疑對手羅智強，日前以去花蓮為由，迴避出席與兩岸關係有關的電視辯論會，實際上卻是去「看災」而非救災。對此，羅智強反擊，有苦難的地方就該有國民黨，他去到光復鄉是履行黨團職務，也是盡一份花蓮子弟的心意，並力促民進黨政府同意重建條例。

張亞中抨擊，羅智強日前以去花蓮為由，而迴避出席上週與兩岸關係有關的電視辯論會，當時光復鄉的災情已過10天，根本其實是去「看災」而非救災，他不解為了看災，而放棄兩岸關係的討論，難道是沒有能力同時兼顧民主選舉與看災嗎？

然而羅智強表示，有苦難的地方就該有國民黨，他去花蓮既不是看災，也不是救災，去花蓮是為了重建，去收集地方的心聲，以一個花蓮人的心情來說，在花蓮出生的他，其實還有很多親人住在花蓮。

羅智強說明，當花蓮發生災情的時候，他的出發點除了心中有關心，以及因為立法院正在推「花蓮光復鄉堰塞湖的災害重建條例」，國民黨團希望他能夠以書記長的身分，到花蓮實際去看看光復鄉當地的災情如何。

羅智強接著透露，當他去到光復鄉的時候，看到河床跟堤防一樣高，真的是滿目瘡痍，只要一場暴雨下來，鏟子超人鏟去的淤泥很可能又會流回光復鄉，還有人的先輩們埋骨的公墓，被大水沖毀，找不到先人的遺骨。

最後，羅智強強調，當地排水、排汙、衛生，乃至於電力基礎設備全毀，這些都需要立法院來推動「災害重建條例」，讓花蓮能夠盡速重建，所以他去到光復鄉是履行職務，也是盡一份花蓮子弟的心意，並力促民進黨政府同意重建條例。







國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

