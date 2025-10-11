郝龍斌、趙少康怨中國介選　綠嘆「現在才發現？」：停止擋國安法案

▲趙少康召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，攻擊超過所謂民進黨「1450」的戰力。藍營媒體人趙少康今（11）日也召開記者會直指中國介選，國安單位應調查。對此，民進黨回應，中國長期介入台灣選舉的行為劣跡斑斑，早已不是新聞，難道國民黨現在才發現？國民黨不如在立法院停止阻擋國安相關法案，攜手防堵中國各種滲透與威脅。

郝龍斌昨受訪表示，原本希望透過選舉團結全黨，但在參選後有鋪天蓋地的網軍，散播不實謠言重傷他，希望這個現象能夠停止，尤其很多假帳號、自稱黨員的人，「攻擊我超過攻擊民進黨」。支持郝的媒體人趙少康今（11日）召開記者會，曝光他們搜集到的眾多假影片，其中一支更呈現郝龍斌與議員柳采葳擁吻的影片。趙少康轟，這樣的影片真的很惡劣，他要強烈制止大陸這樣的行為，而且台灣國安單位也該去查，「大陸別想介入台灣任何一場選舉」。

對此，民進黨發言人吳崢表示，中國長期介入台灣選舉的行為劣跡斑斑，早已不是新聞，難道國民黨現在才發現？

吳崢指出，亡羊補牢，猶未為晚。呼籲國民黨應該正視國安問題，不要再與中國內神通外鬼、沆瀣一氣。與其只會究責政府，不如在立法院停止阻擋國安相關法案，攜手防堵中國各種滲透與威脅，共同守護台灣的民主與自由。