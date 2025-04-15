國民黨板橋區黨部遭搜索！　他喊：「化悲憤為力量」一起罷綠委

▲新北市議員呂家愷。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／新北報導

大罷免如火如荼推進，但檢調今（15日）鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，並搜索國民黨板橋區黨部。新北市黨部主委黃志雄證實此事，但也希望司法不要辦藍不辦綠；市議員呂家愷也呼籲，「化悲憤為力量！」，一起為罷免民進黨立委二階連署做衝刺。

據了解，今天被調查局約談的包含罷綠委吳琪銘的領銜人李清祥、國民黨新北市黨部三峽區副主委黃國定、罷免綠委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，此外還有其他黨部幹部也被約談。

黃志雄說明，板橋區黨部和新北市黨部空間相連，今早八點半調查局搜索板橋區黨部辦公室；而檢調針對板橋市黨部搜索，很明顯就是衝著罷免張宏陸的罷團而來。

呂家愷指出，這兩天的地方群組很不安靜，甚至可以說是憤怒至極。今天檢調更是以對新北展開大動作帶人問訊，連他選區內的幾位年輕人今天也被帶走。「化悲憤為力量吧！」，呂家愷呼籲，此時此刻一樣憤怒的大家就用行動來幫忙，在罷免民進黨立委二階連署的衝刺期，可至雙北就近藍營民代辦公室簽下連署，表達憤怒與不滿。

呂家愷提到，基隆罷免林沛祥委員的造假情事有116件，他請大家睜大雙眼幫忙盯著檢調；花蓮罷免傅崐萁委員的錯誤表格事件，他也請大家睜大雙眼幫忙盯著檢調，要辦，就公平辦，如果至今是不公平的對待，請大家勇敢站出來，出門連署吧，表達心中的不滿。