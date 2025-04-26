反獨裁、反專制！　管中閔怒斥：現在政府做的每件事就是法西斯

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁」大型集會活動，管中閔登台致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨今（26日）號召支持者上凱道「反綠共戰獨裁」，下午3點左右，現場已喊破8萬人。受邀擔任致詞嘉賓的台大前校長管中閔說，以前只有在書本上讀過法西斯，「但我今天告訴大家，這個政府做的每件事就是法西斯」；他喊話，應該堅持民主良心，反獨裁、反專制、反法西斯，一起為民主奮鬥。

管中閔說，70多年，台灣人民逐步學習民主，25年前經歷過第一次政黨輪替，學會了人民最大，接受民主選舉結果，更重要的，立法制衡的形式是大家接受的民主模式。但過去一年突然崩塌，政府不接受新民意的立法院監督，用覆議、抹黑的方式，把所有人打成某某同路人，更發起大罷免剷除反對他的力量。

「這樣做法不是民主，台灣走上最危急的一刻，更在全台濫捕、濫訴抓人，這樣是民主嗎？」管中閔直言，這就是專制的第一步、獨裁的第一步、法西斯的第一步。管說，以前只有在書本上讀過法西斯，但他今天告訴大家，這個政府做的每件事就是法西斯，甚至可以看到法西斯長什麼樣子。

管中閔表示，現在政府就是要讓你恐懼不敢站出來為民主說話，這時候大家要團結起來，面對專制獨裁逐漸回潮，應該堅持民主良心，反獨裁、反專制、反法西斯，一起為民主奮鬥

管中閔強調，台灣不是少數人的專利，台灣民主掌握在我們手裡，「我們站出來保衛我們的民主，台灣人民站出來，反獨裁反專制反法西斯」。