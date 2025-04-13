新北浴佛慶佛誕！共沐香湯祈祥和　副市長朱惕之為民祈福

▲新北市佛教會理事長如乘法師（右1）與新北市副市長朱惕之（右2）一同浴佛。（圖／新北市佛教會提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

香湯潤心，浴佛淨世。慶祝釋迦牟尼佛2569年誕辰，新北市佛教會4月13日在新北市三重綜合體育館舉行「浴佛節慶典大會」，現場聚集信眾與市民，新北市副市長朱惕之、民政局局長林耀長、社會局局長李美珍、三重區區長王坤南均到場浴佛祈福，祈求佛陀福澤社會、消弭災難，並護佑市民平安健康。

新北市政府贈匾 表達感謝與敬意

上午吉時浴佛大典開始，在莊嚴的釋迦牟尼佛聖號聲中，悉達多太子佛像由僧眾迎請入殿並灑淨，整個會場清淨吉祥，場面隆重。新北市佛教會理事長如乘法師與新北市副市長朱惕之等貴賓登上壇城，手持浴佛勺舀香湯浴佛，象徵洗滌煩惱、潔淨自心，同祈人心淨化與社會祥和。

▲新北市副市長朱惕之（右3）代表新北市政府致贈「慈悲喜捨」匾額給新北市佛教會，由理事長如乘法師（左3）代表接受。

朱剔之致詞表示，新北市佛教會在地辦理第28年浴佛大典，藉由盛典儀式為各界帶來心靈平靜與社會和諧。感謝新北市佛教界所有寺院深耕社會公益，促進市政推動，連續15年捐贈新北市實物銀行，今年再度捐贈百萬善款，投入長照計畫，協助高齡長者透過藝術療育與社會連結，提升生活品質。並代表新北市政府致贈「慈悲喜捨」匾額給新北市佛教會，由理事長如乘法師代表接受。

發揚佛誕精神 共沐佛恩

新北市佛教會理事長如乘法師為大眾開示，以太子像一手指天、一手指地，意謂宇宙之意，呼應「天上天下，唯我獨尊」的我是指佛性的我，亦即眾生皆有佛性、皆可成佛，但佛性被外界干擾而沾染了塵埃，所以每年藉由佛教界最盛大的浴佛活動來洗滌身心靈。祈願以此無量無邊功德，回向給百姓和所有因天災喪生的有情眾生。

▲新北市副市長朱惕之（中）捻香，為市民祈福。

「我今灌沐諸如來，淨智功德莊嚴聚；五濁眾生令離垢，願證如來淨法身。」參與民眾排隊輪流浴佛，在浴佛前先念誦《浴佛偈》，透過香湯洗去塵世塵垢，也在佛號中找回初心。

佛教團體齊心協力 共襄盛舉

除了傳統浴佛儀式，現場還安排敦煌舞團、南管、合唱、話劇表演，展現佛教文化的多元與深度。下午由新北市佛教會副理事長、千霞山海明寺住持明光法師主講佛學講座，並帶來《佛陀與龍王》舞台劇，為活動增色。

為籌備這場浴佛節大會，新北市佛教會各團體分工合作，包括：靈鷲山佛教教團、瑞芳金山寺、深坑萬褔寺、淡水千光寺、金山嚴淨寺、禪光寺、聖覺寺、大觀寺、準提寺等，從佈置場地、供養香湯，到安排儀式流程與演出內容，展現佛教團體的凝聚力與共修精神。

▲新北市佛教會代表及貴賓於三重綜合體育館前合影。

▲靈鷲山公關主任涂彬海前往浴佛。



▲民眾排隊歡喜為太子像洗浴，感恩佛陀慈悲降世。

▲參加「浴佛節慶典大會」的民眾齊唱《三寶歌》。

▲4月13日上午吉時浴佛大典，悉達多太子佛像由僧眾迎請入殿。