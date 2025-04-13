新北三峽、石碇媽祖聖誕遶境　民政局長林耀長祈願市民平安

▲遶境活動除了沿途發送象徵平安的鹹光餅、開放信眾「躦轎腳」與摸轎頂祈福。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆3月23日媽祖聖誕將近，新北市各宮廟紛紛舉辦祝壽活動，祈求風調雨順、合境平安。今（13日）民政局長林耀長代表市長出席三峽區台北紫微天后宮遶境活動，與現場貴賓一起點燃起碼炮，為踩街巡禮拉開序幕。隨後前往石碇九龍山上帝公廟參加「石碇文化饗宴－行腳迎媽祖」活動，祝賀媽祖聖誕千秋，同時祈願市民平安健康。

林耀長表示，台北紫微天后宮為三峽地區重要信仰中心，群山環繞，環境清幽，不僅是參拜祈福的好去處，也是民眾休閒放鬆的靜心之地。該宮自民國73年自中永和遷建至現址，主祀黑面三媽，分靈自雲林虎尾天后宮，香火鼎盛、信眾絡繹不絕，每年遶境躦轎腳吸引上千信眾參與，為三峽每年地方重要盛會。廟方除弘揚宗教信仰外，長年熱心公益，成立「紫微慈善愛心協會」，致力於寒冬送暖、濟助急難，傳遞社會溫情至每個角落，令人敬佩。

▲新北市民政局長林耀長（左2）13日代表市長侯友宜出席三峽台北紫微天后宮媽祖娘娘遶境大典。

本次遶境活動除了沿途發送象徵平安的鹹光餅、開放信眾「躦轎腳」與摸轎頂祈福。另外有由信眾發組成的「天地掃」隊伍，頭戴媽祖加持過的斗笠、手持貼有符令的掃帚，象徵替媽祖開道、掃除穢氣，充滿宗教意涵與民間智慧。此外，廟方還提供限量媽祖加持禮物，只要與北三媽立牌合影打卡，即可獲得，吸引現場民眾熱情參與，氣氛熱烈。

林耀長中午來到石碇九龍山上帝公廟，本次活動從汐止濟德宮迎駕媽祖，依循先民遷徙足跡，經鹿窟紀念公園至九龍山、九龍山上帝公廟，再行至天后宮，後抵達百年石頭厝落腳，重現光明里傳統迎媽祖遶境路線，象徵傳承古道文化與宗教信仰。林耀長於神明安座儀式後提到，石碇區擁有深厚宗教與人文底蘊，結合古道、信仰與觀光資源，讓文化與地方特色相互輝映。

為表達市府對廟方長年奉獻的肯定，林耀長特別代表市長贈送「玄化佑民」匾額，象徵神恩庇佑、造福地方。感謝九龍山上帝公廟長期投入老人共餐、公益慈善與文化推廣，為社區帶來溫暖與凝聚力，是信仰與公益兼具的重要支柱。未來市府也將持續與宮廟合作，讓宗教文化成為推動地方發展的正向力量，共創安居樂業的幸福城市。

▲為表達市府對廟方長年奉獻的肯定，民政局長林耀長（左3）特別代表侯市長贈送「玄化佑民」匾額。