國際獅子會300B 3區推動計畫型植樹　落實環境永續

▲獅子會300B 3區推動計畫型植樹，於三至四月間，陸續在校園、公園進行植樹活動。（圖／獅子會300B 3區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應全球氣候變遷，國際獅子會300B 3區長期推動植樹活動，今年由擔任環保植樹委員會主席林沐暘號召全體獅友、民間企業團體共同響應進行植樹推廣。300B3區周矢綾總監14日表示，植樹並不是植樹節一日活動，更是環境永續的重要觀念，經該區獅友持續推動計畫型植樹，桃園植栽區域迄今已有40處，令獅友們引以為榮。

周矢綾總監說，300B3區在今年植樹節前的3月8日，號召千名獅友於桃園區小檜溪派出所旁、緊鄰小檜溪公園的週邊綠地，舉行「音樂之林、豐富環境」植樹活動後，即陸續於桃園市桃園區、蘆竹區等地，進行植樹活動。

▲獅子會300B 3區協助人行道綠美化

而今年推出「綠動未來、植愛地球」活動，並延續過往的植樹計畫，除了於校園內進行植樹綠美化外，未來更計畫將閒置公有土地媒合更多的企業植樹，讓企業團體為桃園這片土地貢獻一份心力。在植樹節當天，300B3區並與王春綢校長及地方各民意代表企業與團體，在蘆竹區李岳壇區長出席見證下，與企業、學童一起種下希望的樹苗，象徵國際獅子會、企業團體與政府共同宣誓進行植樹推廣。為桃園市打造更美好的生態環境。

國際獅子會300B3區長期推動計畫型植樹，以每年每場植樹200株～300株為目標，號召民間團體共同響應。周總監強調，植樹可以為地球降低二氧化碳含量、調解氣候，並藉由樹木的豐盛成長，為大自然再創生機，創造綠化環境、地球減碳的效益，希望藉由響應植樹，實現我們對環境永續的承諾，執行愛地球的決心，為後代子孫留下美好自然生態，是每位獅子會成員責無旁貸之使命，也呼應國際獅子會八大志業中「環保」的議題，期民眾生活更美好。

市府農業局表示，國際獅子會300B3區於去（113）年3月亦於新永和市場後方的小檜溪公三公園種植風鈴木，為植樹環保活動及環境綠美化投入非常多心力，不僅為公園增添綠意，也讓桃園變得更加美麗。