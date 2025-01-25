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恐龍換新裝！台中自然科學博物館機械暴龍化身潛水員

▲▼ 。（圖／科博館提供）

▲台中國立自然科學博物館再度攜手實踐大學服裝設計學院，為館內的「機械暴龍」打造全新造型。（圖／科博館提供）

記者白珈陽／台中報導

新年新氣象，暴龍換新裝！台中國立自然科學博物館今年再度攜手實踐大學服裝設計學院，為館內的「機械暴龍」打造全新造型。這次的設計結合了博物館的官方粉絲專頁，開放觀眾票選，最終由「潛水裝」設計勝出，這次的變裝不僅讓暴龍化身潛水員，還讓親子恐龍變成了潛水員和人魚，展出日期到2月9日為止，歡迎民眾在新年期間到科博館走春。

科博館館長焦傳金表示，科博館一直以來都關注氣候變遷和環境汙染等公共議題，今年的恐龍變裝希望能傳達「環境永續」的主題。實踐大學設計學院的團隊由許鳳玉院長領軍，與兩位服裝設計學系老師王思豪、曾慈惠以及七名學生，共同提出了八款結合「環境永續」概念的設計。經過初選，選出了「白化珊瑚捍衛戰士-盔甲裝」、「恐龍的生態警示-北極熊裝」、「地球救火隊-消防員裝」和「海洋保護者-潛水裝」四套設計，並在粉絲專頁上開放網友投票，最終「海洋保護者-潛水裝」脫穎而出。

投票結果顯示，「海洋保護者-潛水裝」因主題鮮明、造型辨識度高，贏得了最多網友的支持。這套設計包括蛙鞋、氣瓶等潛水裝備，呈現出陸地與海洋的強烈對比，讓網友驚呼「太可愛」、「我要看暴龍穿蛙鞋」、「想跟恐龍潛水」。團隊表示，這套潛水裝的設計理念是希望當地球受到汙染時，恐龍也能身穿潛水服，下海清理海漂垃圾，呼籲大小朋友一起維護海洋的清潔。

實踐大學設計團隊表示，今年的主題設定明確，但初期發想相當燒腦，團隊花費了近兩週時間構思，並與人工智慧聊天機器人ChatGPT討論，運用AI繪圖軟體演算，最終提交了八套初步概念圖。有了前一年的製作經驗，團隊對暴龍的體型和比例已有一定掌握，但這次的配件製作是最大的挑戰，包括潛水面鏡、蛙鞋和氣瓶等。團隊從材料挑選到實際測試，經過多次調整，最終找出了適合恐龍身型的解決方案，確保配件不會讓恐龍負擔過重或在搖擺時掉落。

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