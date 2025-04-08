【廣編】Bulbs ＆ Roots獲第四屆國際金孕獎　以天然純淨洗護產品榮耀母嬰市場最高肯定

▲植萃純素洗護品牌Bulbs & Roots在第四屆國際金孕獎中，榮獲「產品獎」殊榮，於4月2日出席榮耀晚宴領獎。

圖、文／Bulbs & Roots提供

植萃純素洗護品牌Bulbs & Roots，以對品質的堅持與對環境永續理念的落實，於上週三（4月2日）在台北圓山飯店舉行的「第四屆國際金孕獎暨榮耀晚宴」中，榮獲「產品獎」殊榮。旗下明星商品「初夏・橄欖絲沐洗髮乳」與「白露・青蘋絲柔洗髮乳」分別榮獲母嬰與親子產品類大獎，不僅展現品牌在天然洗護領域的專業實力，也再次贏得市場與消費者的高度信賴。

自創立以來，Bulbs & Roots始終秉持「維根」與「環境永續」為品牌核心價值，堅信真正的健康與美麗，應來自肌膚的溫柔呵護，更來自對生命與自然的尊重。品牌全系列產品皆不含動物性成分，堅持不進行動物實驗，嚴選義大利高品質植物萃取精華，並透過冷製工法保留天然活性，有效避免農藥殘留，為消費者提供純淨、低敏且無負擔的洗護選擇。Bulbs & Roots全系列產品均獲得義大利ICEA有機維根認證、純素產品認證、FSC環保包裝認證、台灣SGS檢測合格等多項國際專業認證。此外，產品不含硫酸鹽、甲醛、對羥基苯甲酸酯及人工香精，經皮膚科測試證實為低敏溫和配方，特別適合孕期媽媽與嬰幼兒日常使用。

對此此次榮獲「母嬰與親子產品獎」，Bulbs & Roots表示：「這份榮耀是對我們長期堅守品質與永續價值的最佳回饋，也讓我們更堅定地走在『意識美、健康美』的道路上。」Bulbs & Roots亦透過旗下教育平台「渃學院」，鼓勵更多家庭認識天然、純素、低敏產品背後的價值，攜手為下一代建構更友善的生活環境。即日起至【渃學院官網】選購 Bulbs & Roots 系列產品，加入會員即可享 NT$300 購物金，全站消費滿NT$2,000免運，讓愛與自然，從髮絲開始，融入日常生活。