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守護環境！　國際獅子會小檜溪派出所旁綠地千人植樹

▲國際獅子會300B 3區小檜溪派出所旁綠地千人植樹

▲國際獅子會300B 3區小檜溪派出所旁綠地千人植樹。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B 3區於312植樹節前夕，號召千名獅友舉行「音樂之林、豐富環境」植樹活動。獅子會300B 3區總監周矢綾指出，今日植樹的地點位於桃園區小檜溪派出所旁、緊鄰小檜溪公園的週邊綠地，獅子會並在園內打造一個穿上警察制服的獅子公仔，讓大家一起守護環境，也呼應國際獅子會八大志業中「環保」的議題，期民眾生活更美好。

▲國際獅子會300B 3區小檜溪派出所旁綠地千人植樹

▲300B 3區植樹活動。（由左至右：GST協調長蘇俊宇、總監周矢綾、市長張善政、環保植樹委員會主席林沐暘。（圖／記者楊淑媛攝）

應邀出席植樹活動的市長張善政，感謝國際獅子會300B3區自創區以來，推動公益活動始終不落人後，今日更於小檜溪派出所基地辦理植樹活動，為公園增添多處美麗景致，讓桃園的公園不但綠草如茵，也能有更多大樹提供市民朋友休憩乘涼，市府會持續與各民間團體攜手合作，建構富滿綠意的美麗城市。

農業局表示，國際獅子會300B3區於去（113）年3月亦於新永和市場後方的小檜溪公三公園種植風鈴木，為植樹環保活動及環境綠美化投入非常多心力，不僅為公園增添綠意，也讓桃園變得更加美麗。

▲國際獅子會300B 3區小檜溪派出所旁綠地千人植樹

▲國際獅子會300B 3區小檜溪派出所旁綠地千人響應植樹。（圖／記者楊淑媛攝）

周總監強調，植樹可以為地球降低二氧化碳含量、調解氣候，並藉由樹木的豐盛成長，為大自然再創生機，創造綠化環境、地球減碳的效益，希望藉由響應植樹，實現我們對環境永續的承諾，執行愛地球的決心，為後代子孫留下美好自然生態，是每位獅子會成員責無旁貸之使命。

此次活動由300B 3區所屬80餘個獅子分會參與，1000多位獅友攜帶眷屬到場捐錢出力捲袖護植，當日在公園種60株、派出所週遭種17株，考量每年會有颱風來襲影響植栽生長，特選耐風抗雨之喬木樹種大葉山欖，外圍佐以灌木厚葉女貞與人行步道襯托區隔，兼具美感，每一顆新栽植的樹都掛有參與的分會名牌。

另外，植樹園內打造的大型獅子公仔裝置藝術，因現場緊鄰派出所，故將獅子公仔以正義警察形象設計，藉由聳立的獅子警察公仔守護這一片綠地。包括：立法委員牛煦庭、市議員林政賢、張桂綿、張碩芳、市府警察局長吳坤旭、環保局代理局長葉孟芬、農業局副局長黃玉詩、桃園區長許敏松、警察局桃園分局長王智民及小檜溪派出所長方志豪等均一同出席活動。

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