國際獅子會300B 3區捐贈醫療車與照護設備　推動智慧醫療

▲市長張善政致贈總監周矢綾感謝狀。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「服務不中斷，救人要即時！」國際獅子會300B 3區秉持「We Serve 我們服務」的精神，長年關懷社會需求，積極投入公益行動，26日由總監周矢綾率領獅友，在桃園市政府廣場舉行捐贈醫療車與照護設備儀式，攜手市府推動智慧醫療、視力保健與長照服務升級，為市民帶來更全面的健康保障。

周矢綾總監表示，本次捐贈涵蓋多項醫療與照護設備，包括3輛居家智慧醫療巡迴車、2輛視力篩檢巡迴車、22台冷藏冷凍冰箱，以及2輛到宅沐浴車的維修經費，期有效提升桃園市醫療資源可及性。桃園市長張善政率領市府相關局處代表受贈，對獅子會長期以來的善行義舉表達由衷感謝，並讚揚其對公共健康與社會福祉的卓越貢獻。

▲國際獅子會300B 3區捐贈醫療車與照護設備。（圖／記者楊淑媛攝）

本次捐贈的居家智慧醫療巡迴車，將支援市內衛生所深入社區，提供糖尿病眼底鏡篩檢、重度居家醫療、安寧療護及在宅急症照護等服務，特別能支援復興區等偏遠地區的巡診，讓醫療照護不再受距離限制。此外，視力篩檢巡迴車將由桃園市驗光師公會專業操作，深入校園與社區據點，進行視力篩檢、驗光與轉介，確保學童與長者的視力健康。

針對身心障礙者的生活需求，獅子會特別捐贈22台冷藏冷凍冰箱予市內收容18至65歲重度身心障礙者的機構，強化廚房設備，確保食材與藥品儲存安全，提升照護品質。同時，為延續桃園市到宅沐浴車服務，獅子會亦捐贈維修費，確保沐浴車的電源、加熱系統與行動浴槽等關鍵設備維持最佳狀態，讓長者與失能者能夠持續享受尊嚴與溫暖的沐浴照護。

周矢綾指出，獅子會的使命就是回應社會最迫切的需求，透過獅友們的團結與奉獻，將愛與關懷傳遞到需要的地方。「今天的捐贈不僅是一次公益行動，更是一個長遠承諾。」周矢綾強調，無論是本屆、下屆，甚至是未來的每一屆，獅子會都將持續與桃園市政府攜手合作，擴大社會公益資源的投入，讓每位桃園市民都能享有更健康、更有尊嚴的生活。