女粉絲轉售太妍演唱會門票！反被要求轉帳19次　75萬飛了

▲女粉絲轉售演唱會門票，倒賠75萬元。（圖／遠雄創藝提供）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲1名女子報案，因無法出席韓星TAEYEON（太妍）的演唱會，在Dcard轉售門票，遇到願意加價購票，並要求用「順豐快遞」貨到付款，對方隨後以「權限不足」為由，轉介假冒的銀行客服，聲稱需進行金流驗證，導致她依指示操作匯款，共轉帳19次、損失超過75萬元，事後對方全數失聯，才驚覺遭詐。

警方提醒，近年來越來越多人透過「Dcard」、「Facebook社團」或「LINE社群」等社交平台進行交易，但也因此衍生出不少詐騙風險。

警方表示，詐騙集團通常會假冒買家主動接洽，主動私訊賣家，聲稱為保障交易，希望使用「7-11賣貨便」、「全家好賣+」或「蝦皮拍賣」等平台進行交易，再以編造交易異常藉口，待賣家建立賣場並提供連結後，對方便會以「付款失敗」、「帳戶凍結」、「訂單無法下單」等藉口，提供假客服連結，引導賣家點擊。最後則會找來假客服接手，聲稱賣家尚未完成「金流認證」或「交易授權」，要求提供銀行帳戶等個人資訊，再由假的「銀行客服」來電，表示可協助解除訂單問題，引導賣家操作ATM或登入網銀進行「驗證」，誘導賣家輸入銀行帳號、密碼、OTP驗證碼等資料，並聲稱需支付「開通費」、「驗證費」、「綁定費」等費用，完成操作後，帳戶內資金隨即遭盜領。



刑事局提醒，凡是對話中出現如「付款失敗」、「帳戶凍結」、「需金流驗證」等字眼，皆為高度可疑的詐騙話術。賣家若遇類似情況，應立即終止對話，並撥打165反詐騙專線，同時向所屬社群平台管理員回報，也可至165「打詐儀錶板」網站進行檢舉或報案，以防更多人受害。