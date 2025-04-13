詐團誘餌！備100萬匯給被害人「放長線釣大魚」　水房成員被逮

▲大安警方逮捕詐團水房出金人員詹男，查扣100萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

4月11日18時30分，北市少數開到晚間7時的光華郵局發生一起詐團收水人員臨櫃匯款案件，櫃台人員關懷提問匯款人詹男為何要提領100萬進行分批匯款，詹男表示是互助會標會的會錢，但看來詹男標太多會明顯不合理，郵局人員通報轄區大安新生所警方到場處理。警方詢問詹男互助會內容，詹男完全答不出來，研判詹男是詐團收取轉匯贓款的水房出金人員，當場將他逮捕查辦，並查扣100萬元贓款。





大安警方火速成立專案小組清查詹姓收水人員匯款的9筆匯款單，發現受款對象都是投資型詐騙的潛在被害人，警方查出一名家住新北的吳姓退休男子（60歲），他誤信詐團話術先投資32000元，觀望股票投資老師指導投資的實力，詐團為了取得被害人信任，已經進化到找收水人員出金49670元匯給被害人當作投資獲利，藉此取得被害人信任，再放長線釣大魚。

詹男行為觸犯詐欺、洗錢防制法等罪，警方依現行犯逮捕，並查扣100萬元贓款、匯款單、假冒投顧機構收據及犯罪手機2支，將持續溯源偵辦，並連絡該案投資被害人出面報案指認。



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