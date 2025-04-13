台人近7日「被騙走逾17億」　詐騙手法前3名曝光

▲上周財損金額超過17億元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（4月6日至4月12日）的詐騙案件受理數達3726件，財產損失金額則超過17億元。詐騙手法非常多，《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台3月詐騙財損為70億9123萬7000元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，達8億7815萬6000元；至於受理件數，3月共有1萬6643件，受理數增加最多的縣市是新北市，共2903件。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 4月6日 387 1億3952萬9000 4月7日 609 1億7411萬2000 4月8日 589 2億1975萬 4月9日 544 3億1873萬1000 4月10日 546 2億6396萬6000 4月11日 571 3億8008萬1000 4月12日 480 2億5875萬4000 總計 3726 17億5492萬3000

根據統計，最新一周（4月6日至4月12日）的財產損失金額共17億5492萬3000元，詐騙案件受理數則有3726件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是4月11日，達3億8008萬1000元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為4月7日，當日有609件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 假投資詐騙 615 8億4823萬4000 網路購物詐騙 445 2396萬9000 假買家騙賣家詐騙 388 4245萬8000

經《ETtoday新聞雲》整理，倘若依案件受理數來排序，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙。假投資詐騙有615件，財產損失金額8億4823萬4000元；網路購物詐騙有445件，財產損失金額2396萬9000元；假買家騙賣家詐騙有388件，財產損失金額4245萬8000元。

針對第一名的假投資詐騙，「165打詐儀錶板」指出，詐騙者可能會以「吸睛廣告」來吸引受害者聯繫；然後透過APP、假名人帳號等，來引人進入假群組；接著，詐騙者可能會引導受害者小額充值，並快速顯示虛假的數字，製造可信度，鼓勵追加資金；最後，則可能出現「遭退群、帳號消失」的狀況。因此「165打詐儀錶板」提醒，若碰到類似狀況，民眾務必提高警覺。