台人近7日「被騙走逾17億」　詐騙手法前3名曝光

▲上周財損金額超過17億元。（示意圖／記者劉維榛攝）
記者曾筠淇／綜合報導
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（4月6日至4月12日）的詐騙案件受理數達3726件，財產損失金額則超過17億元。詐騙手法非常多，《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名。
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台3月詐騙財損為70億9123萬7000元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，達8億7815萬6000元；至於受理件數，3月共有1萬6643件，受理數增加最多的縣市是新北市，共2903件。
|日期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|4月6日
|387
|1億3952萬9000
|4月7日
|609
|1億7411萬2000
|4月8日
|589
|2億1975萬
|4月9日
|544
|3億1873萬1000
|4月10日
|546
|2億6396萬6000
|4月11日
|571
|3億8008萬1000
|4月12日
|480
|2億5875萬4000
|總計
|3726
|17億5492萬3000
根據統計，最新一周（4月6日至4月12日）的財產損失金額共17億5492萬3000元，詐騙案件受理數則有3726件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是4月11日，達3億8008萬1000元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為4月7日，當日有609件。
|受理數排名
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|假投資詐騙
|615
|8億4823萬4000
|網路購物詐騙
|445
|2396萬9000
|假買家騙賣家詐騙
|388
|4245萬8000
經《ETtoday新聞雲》整理，倘若依案件受理數來排序，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙。假投資詐騙有615件，財產損失金額8億4823萬4000元；網路購物詐騙有445件，財產損失金額2396萬9000元；假買家騙賣家詐騙有388件，財產損失金額4245萬8000元。
針對第一名的假投資詐騙，「165打詐儀錶板」指出，詐騙者可能會以「吸睛廣告」來吸引受害者聯繫；然後透過APP、假名人帳號等，來引人進入假群組；接著，詐騙者可能會引導受害者小額充值，並快速顯示虛假的數字，製造可信度，鼓勵追加資金；最後，則可能出現「遭退群、帳號消失」的狀況。因此「165打詐儀錶板」提醒，若碰到類似狀況，民眾務必提高警覺。
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