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新北響應地球日！YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

▲新北YouBike2.0E電輔車數量全國居冠。（圖／新北市交通局提供）

▲世界地球日一起同樂微笑向前行。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月22日世界地球日，新北市交通局今（13日）與民間宗教團體合作，並邀請公車、共享運具、停車場業者及微笑單車公司在三重大都會公園共同舉辦「一起同樂微笑前行」單車騎乘健走活動；交通局長鍾鳴時表示，同時為響應雙北世壯會「終身運動、全民運動」精神，更結合低碳環保概念，新北市YouBike2.0公共自行車於今年3月重啟前30分鐘免費，YouBike2.0E電動輔助自行車數量亦同時提前達標2,100輛，為全國之最，歡迎來自世界各國選手和市民朋友一騎趣！

交通局簡任技正吳政諺表示，新北YouBike2.0公共自行車重啟前30分鐘免費，3月每日達11.3萬次租借，最高更達11.6萬次，為疫情後新高紀錄，整體租借次數成長28%；另外，為服務山區濱海地區及推動低碳觀光，新北市於去年引進YouBike2.0E電動輔助自行車，並於今年3月提前達成全市YouBike2.0E達2,100輛，數量為全國之冠。

▲新北YouBike2.0E電輔車數量全國居冠。（圖／新北市交通局提供）

▲一起同樂微笑前行，單車騎乘健走活動。

吳政諺說，新北YouBike2.0E租借次數由每月平均16萬次，到今年3月突破到20萬，交通局與微笑單車公司會持續觀察租借及使用情形，數據化管理公共自行車及研擬相關政策，持續提升公共自行車服務，打造低碳健康新北市。

交通局並表示，新北市實施投保公共自行車傷害險才能租借YouBike2.0E、填妥傷害險意願調查才能租借YouBike2.0的政策已第8個月，傷害險投保率約95%以上。

交通局指出，公共自行車傷害險保費完全由政府來付，民眾不須負擔任何費用，籲請尚未投保的使用者儘速於YouBike官網或下載YouBike APP，登錄會員投保傷害險，讓騎乘YouBike安全更有保障。

▲新北YouBike2.0E電輔車數量全國居冠。（圖／新北市交通局提供）

▲新北市交通局獲頒感謝狀與匾額。

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