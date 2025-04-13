新北嵩山梯田鳶尾花海綻放　千歲米故鄉變身打卡熱點

▲全臺唯一梯田鳶尾花海開放民眾免費進入拍照。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年4月至6月，新北市石門區嵩山農村再生社區的梯田便會開滿絢麗的鳶尾花，形成全臺獨一無二的梯田花海景觀。新北市農業局特別推薦民眾把握週末假期，前往欣賞這片春日限定的夢幻美景。

嵩山社區位於台2線轉北19線，以生產「千歲米」聞名。百年前當地居民運用陽明山火山岩砌築梯田，獨特的石砌工藝讓梯田被譽為「巨人登天的台階」。近年社區參與農村再生計畫，不僅復育傳統梯田景觀，更引進日本越光米品種，由12位總年齡逾千歲的農民共同耕作，因而得名「千歲米」。

▲新北嵩山農村再生社區梯田開滿鳶尾花。

為兼顧景觀維護與人力節省，社區巧妙地在梯田種植鳶尾花。近年更擴大種植規模，以紫色鳶尾為主調，搭配黃、白、紅等繽紛花色，為翠綠梯田增添浪漫氣息，吸引大批遊客前來拍照打卡。

嵩山社區積極推動環境復育與體驗觀光，結合企業、團體舉辦工作假期，共同修復珍貴的石砌梯田。同時開放農事體驗活動，讓民眾參與育苗、插秧、除草、收割等傳統耕作，實踐寓教於樂的理念。

▲嵩山農再社區近年開始擴大種植面積，以浪漫的紫色鳶尾花為主要色彩。

遊客在欣賞美景之餘，還能選購社區小農生產的千歲米、黑米及新鮮蔬菜等農產品。所有農作均不使用化學肥料與農藥，品質有保障。有興趣的民眾可聯繫嵩山社區發展協會王綸先生（0933-880-430）。

新北市農業局長諶錫輝表示，目前全市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態三方面推動永續發展。透過農遊體驗讓民眾更深入認識農村，共同打造全方位的「農業健康市/式」。

▲嵩山社區親子農事體驗。

▲石門區嵩山社區以千歲米聞名驗。