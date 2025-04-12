藝術×環保×社區力！　金車文教基金會攜手俊逸基金會推綠生活

▲金車文教基金會結合俊逸基金會連3天舉辦「ESG友好活動—金車綠手作」，結合藝術與生態，走入台南各大社區，帶來兼具文化與環保意涵的手作體驗，深獲居民與學生喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實企業社會責任、推廣永續理念，金車文教基金會結合俊逸基金會4月9日起連續3天舉辦「ESG友好活動—金車綠手作」，結合藝術與生態，走入台南各大社區，帶來兼具文化與環保意涵的手作體驗，深獲居民與學生喜愛。

本次活動共舉辦4場次，橫跨台南後壁區、永康區、善化區及南區，由金車文教基金會曾清芸總幹事帶領參與者完成3項特色手作，其中包含代表非物質文化遺產的「非遺漆扇」、融合園藝與循環經濟概念的「香草胸花」、以及實用美觀的「永續杯墊」。每項作品皆蘊含環保、再利用及文化傳承意義，讓參與者在創作中體會永續生活的價值。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，感謝和深耕台南的俊逸基金會聯手合作，透過在地連結，在每位參與者心中埋下一顆關愛地球的種子。

俊逸基金會董事長李明威表示，此次活動連結後壁區佳田社區關懷協會、永康區東橋里、善化區溪美里與南區明德里等在地單位共同合作，吸引近150名學生及社區居民參與。感謝金車文教基金會前來為民眾植下良好的環保觀念，透過環保融入文化概念，為民眾的生活增添基礎美學。