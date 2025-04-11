麥寮電廠3燃煤機組年底停止運轉　2030改天然氣供電

▲麥電將轉為燃天然氣，其燃氣複循環發電組、液化天然氣接收站新建工程環評已在2022年底通過。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

麥寮電廠位在六輕廠區，設有3部燃煤機組裝置容量共180萬瓩，1年使用的生煤量約485萬噸，4月雲林連續多日空氣品質不良，雲林縣環保局長張喬維昨（10）日指出，麥電3組燃煤機組有1組已在去年底停止運轉，其他2組也預計今年9月及年底停止運轉，1年可減少960萬噸二氧化碳排放量。

麥寮電廠每年產生的粒狀物約351噸、硫氧化物2689噸、氮氧化物3217噸，近10年來麥電燃煤機組除役、轉型每年均引起關注。環保局長張喬維表示，明年起至天然氣接收站及設備汰換完成約2030年前麥寮電廠將暫停運轉，屆時是否影響全台供電有待觀察。

張喬維說明，麥電M02機組已在去年底停止運轉，1年可減少151萬噸生煤量，可減少298萬噸排碳量；M04機組與台電發電合約到今年9月22日，到期後即停止運轉，減少193萬噸生煤量、380萬噸碳排；M01機組與台電合約到去年5月底到期，但台電基於合約穩定及履約完整性，將運轉到今年底，可減少140萬噸生煤量、276萬噸碳排。

張喬維強調，麥電將轉為燃天然氣，其燃氣複循環發電組、液化天然氣接收站新建工程環評已在2022年底通過，天然氣接收站規劃設計完成，燃煤機組年底除役後要先拆除舊機組，改裝天然氣用機組，加上天然氣接收站施做，工期約需4至5年，預估要到2030年天然氣機組才能商轉供電。