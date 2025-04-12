首輪談判結束　卓揆曝美關注「洗產地」：台灣一定要肩負起反傾銷

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝民進黨直播）



記者杜冠霖／台北報導

受川普對等關稅影響，民進黨今（12日）政策宣講主軸改為美國關稅政策下行政團隊的因應，及受影響產業的照顧方案。行政院長卓榮泰表示，這次談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化，也非常在意台灣或其他國家成為中國洗產地的地方，政府已經跟全國產業表示，台灣一定要肩負起反洗產地運動，MIT絕對不能有MIC在裡面。政府也注意到，中國產品因為高關稅無法進入美國，就會四處流竄到南向國家，包含台灣，政府會啟動更嚴格的反傾銷調查。

面對關稅衝擊，卓榮泰表示，4月3日很多政府官員、部長都緊盯美國宣布什麼樣的政策，過去就從10%至20%、20%至30%都做很多分析跟試算，美國最後卻宣布32%，行政院並非沒想到，但跟日韓比起來比較高，所以要改變策略，用一天時間升級產業支持方案，從原定560億提高到880億。

卓榮泰指出，4日提出9大面向、20項措施，川普關稅是全球性的，要做全面性準備，國民黨最初批評大撒幣、2天後批評880億不夠、要2千億，「我昏倒，到底哪一樣是真的」，行政院經過嚴謹判斷，幾個月下來努力方向是對的，會繼續堅持下去。

卓榮泰表示，昨天台美雙方的談判團隊已經展開第一次會議，透過雙邊持續交涉，提出未來在美國這個世界大市場中，大採購、大貿易、大投資，讓貿易平衡維持，更依照產業建議、國人需要對內容進行微調，希望在最快時間內提出特別條例讓立院審議，同時用特別預算幫助所有產業，讓立法院功能再現，通過特別預算後，接下來幾項工作政府要強力要求。

卓榮泰透露，在這次談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化，更關心藉此解決「非關稅貿易障礙」，也就是雙方進口間的一些條件，讓進口無法順暢，這在工、農業間存在，其中一項，就是美國在意台灣或其他國家成為中國洗產地的地方，中國產品透過違規轉運到美國或其他國家。

卓強調，政府已經跟全國產業表示，台灣一定要肩負起反傾銷、反洗產地運動，希望台灣出口的產品都是國人心血跟結晶，MIT絕對不能有MIC在裡面，這樣才能擦亮招牌、打擊冒牌，讓台灣加一、佈局世界。

對於洗產地問題，卓榮泰表示，政府也注意到，當中國產品因為高關稅無法進入美國，就會四處流竄到南向國家，也容易到台灣，屆時會打擊國內產業，很多產品上面臨到不安全、不合格考驗，政府會啟動更嚴格的反傾銷調查，絕不允許中國低價產品打擊台灣產業。

卓榮泰也提到，還有一項，很多出口要進行管制，台灣是高科技領先的國家，有太多機敏、重要的產品，不能藉由任何管道流到中國，廠商做全世界布局，但有些不肖人士會將經由正當管道拿到的機敏產品悄悄送往中國，政府也會嚴禁這樣的行為，未來對國內廠商的出口管制會與世界同一標準，讓大家相信台灣的產品是安全的，「我們不會引進陸客、不會報復美國，也不會跟中國站在一起」。