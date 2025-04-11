英23歲女月經來了1000天！　罕病「雙角子宮」作怪

▲英國一名女子經期長達3年多，一查才發現是雙角子宮症。（圖／翻攝自TikTok／@poppy_the_plant）

圖文／CTWANT

英國一名23歲女子經期持續長達3年，超過1000天，期間她就醫檢查卻一直查不出病因。直到近期她把經歷分享到社群平台，一名網友提醒她「或許可以看看自己是不是有雙角子宮」，她才終於找到真正病因。

根據《紐約郵報》報導，英國一名女子波比（Poppy）一直以來身體健康，從未出現婦科問題。直到2022年某天，波比發現經期來了，一開始她並未覺得身體有什麼異常，照樣吃飯、上班。沒想到，一直到第3週後經期還沒有結束，波比才驚覺不對勁，趕緊就醫檢查。

一開始醫生認為波比得了多囊性卵巢症候群（PCOS），多囊性卵巢症候群通常會造成女性經期紊亂與卵巢囊腫，不過醫生進一步檢查發現，她雖然有卵巢囊腫，卻不是導致出血的根本原因。

為了找出病因，波比做了子宮腔鏡檢查，甚至植入子宮內避孕器（IUD）試圖控制出血，卻依舊無效。波比表示，長時間的出血讓她患上缺鐵性貧血，導致她經常頭痛、噁心和腰酸背痛，「沒人知道我為什麼流血」。

波比透露，直到她把經歷分享到社群平台，在一名網友的幫助下才找到真正的病因，「我有一種叫做雙角子宮（bicornuate uterus）的東西，這可能是我所有問題的根源」，並表示其實她第1次做超音波時，就發現有雙角子宮的問題，但當時醫生並沒有重視這件事。

根據克利夫蘭診所解釋，雙角子宮是一種罕見疾病，子宮呈現心形，被分成2個腔室，會導致長時間大量出血、經痛、骨盆不適等症狀。如今波比終於找出病因，她表示「有了希望」，目前她計劃將進行全面的荷爾蒙檢查，並取出避孕器，以及將接受子宮擴張和刮除手術。

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