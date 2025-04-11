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女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！陳屍麒麟山

廣東一名國小女老師，遭到同居男友殘忍殺害。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲廣東一名國小女老師，遭到同居男友殘忍殺害。（圖／翻攝自新浪新聞）

圖文／CTWANT

殘忍冷血！中國廣東有一名51歲國小女老師，因為丈夫過世，後來經人介紹認識新對象，2人交往後同居，殊不知男方有家暴傾向，竟然因為拒絕發生關係，一氣之下痛下毒手。

根據《新浪新聞》報導，女老師平時為人節儉，待人和善，2009年因為丈夫過世，後來經由親戚介紹認識吳男，對方今年大約60歲，曾從事海上捕魚工作，2人相識相戀11年，沒想到男方竟是會動粗的人，有次家暴被母親知道，家人都勸分手，但女老師還是選擇留下，豈料最後發生悲劇。

女老師兒子陳男指控，吳男之前因為家暴和前妻離婚，而且自從和母親交往後，就不怎麼工作，「基本上都是我母親的工資在養著他」。回憶事發前的情況，母親的電話去年8月一直打不通，到處尋找也沒下文，只好選擇報警。

陳男報警當晚回到母親的住處，見到了吳男，質問母親的蹤跡，對方表示不知道，還反問：「是不是跟人家跑了？」表情十分平靜，好像什麼事都沒發生一樣，事後回想才驚覺事有蹊蹺。

警方調閱監視器，拍到吳男騎車載女老師進入黑龍江的麒麟山，但16分鐘過後，只剩吳男一個人出來，認為嫌疑重大，於是循線上門逮人，並對吳男做精神鑑定，結果顯示「正常」，因為符合完全刑事責任能力。

吳男訊問後坦承犯行，檢方起訴書提到，吳男將女老師帶進山中後，因為對方拒絕和他發生關係，竟惱羞成怒持斧頭砍人。驗屍報告也顯示，女老師枕部遭受暴力作用致重度顱腦損傷死亡。

檢方認為，被告吳男持械砍殺女老師致其死亡，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。陳男痛訴，母親遇害後，隨身衣物至今仍未找到，遺體也還存放在殯儀館不敢下葬，他希望法院可以判吳男死刑立刻執行，以告慰母親在天之靈。

CTWANT關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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