　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

滅小三最強日要來了！祈求土地婆　3生肖下半年運勢大發

國曆4月15日（農曆3月18日）是土地婆生日，有一說這天是正宮滅小三的最好日子，命理專家小孟老師指出，有3個生肖下半年人際及桃花運勢大發。（示意圖／報系資料照）

▲國曆4月15日（農曆3月18日）是土地婆生日，命理專家小孟老師指出，有3個生肖下半年人際及桃花運勢大發。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

國曆4月15日（農曆3月18日）是土地婆生日，土地婆是土地公的夫人，傳說她會協助土地公處理大小事，而命理專家「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師指出，遇到另一半有外遇，該日也是拜土地婆祈求斬斷小三的最強日子；另外，小孟老師也點出3個生肖，下半年人際和桃花運勢大發。

小孟老師表示，在土地婆生日這天要拜拜的話，可以準備發糕代表步步高升，準備紅龜粿則代表早生貴子；準備甜品則讓土地婆吃得甜甜的，可以保佑財富更美好。祭拜土地婆最好的時間，小孟老師建議是正中午，除了吃的供品，也可以準備花朵，愈香愈好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，小孟老師提醒，遇到另一半搞外遇的話，可以拜土地婆求幫忙斬斷小三，選在土地婆生日這天祭拜祈求會更靈驗。

而小孟老師也點出有3個生肖，在今年下半年人際和桃花運勢非常好。第一個是屬雞者，人緣很好，付出一分可以有十分回報，求職方面也會得到好工作；第二個是屬猴者，想要升官加薪的話可以多與主管上司交流，感情方面想告白的話，還會遇到貴人幫忙；第三個是屬龍者，人際運非常好，無論是透過婚姻介紹所或交友軟體，都能夠遇到好的對象，職場上也會有好人緣，建議可以多請客，反而能得到更多財寶庫，財寶庫就是他們的人際關係。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
快訊／不復出了！宥勝承諾「永不出現」退出大眾視野
男「入職」心儀國企2年多沒工資？公司辯：他是義工　仲裁結果超意外
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男學生花400元買下「Google.com」　結局神展開
北市路口驚現「1公尺天坑」
川普24小時忙什麼？　白宮畫像換了、惹怒馬斯克
艾速特「一直非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine
情侶娃娃機店脫到剩襪子！紙板鋪地「激戰全被拍」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長痛失愛犬大雄！直播紅眼眶：這是我最難過的一天

台鐵電車線受損「故障懸臂鐵道局曾移設」　8列車延誤

滅小三最強日要來了！祈求土地婆　3生肖下半年運勢大發

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

台鐵電車線懸臂掉落「新自強號集電弓損壞卡半途」　台東=康樂停駛

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

誤鎖車廂！妹子錯愕「跟路人借手機有多難」　全場點1關鍵：絕不借

台灣騎士1習慣　印度工程師驚「不怕偷？」一票秒懂：便當才會

「整顆蛋殼」竟在漢堡內！他打開無言：是故意的吧　麥當勞認疏失

老公買房藏玄機！一聽到「10字」她不樂了　秒崩潰：很想離婚

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

北車前商旅糾紛　股東「請鬼拿藥單」：2年拿3200萬

館長痛失愛犬大雄！直播紅眼眶：這是我最難過的一天

台鐵電車線受損「故障懸臂鐵道局曾移設」　8列車延誤

滅小三最強日要來了！祈求土地婆　3生肖下半年運勢大發

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

台鐵電車線懸臂掉落「新自強號集電弓損壞卡半途」　台東=康樂停駛

「航空界鋼琴王子」陳漢銘接任華航總座滿月　攜家人演奏公益傳愛

誤鎖車廂！妹子錯愕「跟路人借手機有多難」　全場點1關鍵：絕不借

台灣騎士1習慣　印度工程師驚「不怕偷？」一票秒懂：便當才會

「整顆蛋殼」竟在漢堡內！他打開無言：是故意的吧　麥當勞認疏失

老公買房藏玄機！一聽到「10字」她不樂了　秒崩潰：很想離婚

白曜誠「坐飛機」重摔一度倒地不起　領航猿關門戰狂勝40分

台中人妻偷吃小王「對話紀錄超色」！綠帽男提告卻一毛都拿不到

張柏芝寵粉無極限！遇22年鐵粉秒掏「16萬鑽石項鍊」送出　全場傻眼

新北輔導野柳海洋世界轉型　打造海洋保育教育新場域

林泓育挨球吻後指向兄弟休息室　平野還原爆笑插曲

我TECH WORLD館應邀出席世博會開幕典禮　黃志芳與邱揮立參與盛會

男學生花400元買下「Google.com」　結局神展開

新店福民公園海龜遊戲場萌翻　溜滑梯、彈跳床打造全齡幸福空間

北市士林路口驚現「1公尺天坑」！持續坍塌擴大　路段封鎖搶修中

「知道之前團隊低迷」　力亞士：不會怪隊友

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

生活熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

鋒面要來了「雷雨襲全台」防冰雹　周日「氣溫大怒神」崩跌10度

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！資安大廠示警

托嬰突收「聯絡簿1通知」　釣出家長更崩潰：直接休5天

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

情傷一次就夠！不敢再交出真心TOP3星座

台灣店家「川普粉絲收145%服務費」全看傻

妹子喝水「拉肚子1周都沒好」！原因傻眼了　

「三振舞女神」最新廣告爆紅　罕見部位意外入鏡

更多熱門

相關新聞

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

殘忍冷血！中國廣東有一名51歲國小女老師，因為丈夫過世，後來經人介紹認識新對象，2人交往後同居，殊不知男方有家暴傾向，竟然因為拒絕發生關係，一氣之下痛下毒手。

神秘化石真相揭開！是「台灣最古老人類」

神秘化石真相揭開！是「台灣最古老人類」

四月中旬好運「四大生肖」

四月中旬好運「四大生肖」

武財神生日補財庫！星座運勢出爐

武財神生日補財庫！星座運勢出爐

英女月經來了1000天！　罕病作怪

英女月經來了1000天！　罕病作怪

關鍵字：

周刊王土地婆生肖小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

川普公開稱「不再需要馬斯克」

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面