滅小三最強日要來了！祈求土地婆　3生肖下半年運勢大發

▲國曆4月15日（農曆3月18日）是土地婆生日，命理專家小孟老師指出，有3個生肖下半年人際及桃花運勢大發。（示意圖／CTWANT）



圖文／CTWANT

國曆4月15日（農曆3月18日）是土地婆生日，土地婆是土地公的夫人，傳說她會協助土地公處理大小事，而命理專家「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師指出，遇到另一半有外遇，該日也是拜土地婆祈求斬斷小三的最強日子；另外，小孟老師也點出3個生肖，下半年人際和桃花運勢大發。

小孟老師表示，在土地婆生日這天要拜拜的話，可以準備發糕代表步步高升，準備紅龜粿則代表早生貴子；準備甜品則讓土地婆吃得甜甜的，可以保佑財富更美好。祭拜土地婆最好的時間，小孟老師建議是正中午，除了吃的供品，也可以準備花朵，愈香愈好。

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另外，小孟老師提醒，遇到另一半搞外遇的話，可以拜土地婆求幫忙斬斷小三，選在土地婆生日這天祭拜祈求會更靈驗。

而小孟老師也點出有3個生肖，在今年下半年人際和桃花運勢非常好。第一個是屬雞者，人緣很好，付出一分可以有十分回報，求職方面也會得到好工作；第二個是屬猴者，想要升官加薪的話可以多與主管上司交流，感情方面想告白的話，還會遇到貴人幫忙；第三個是屬龍者，人際運非常好，無論是透過婚姻介紹所或交友軟體，都能夠遇到好的對象，職場上也會有好人緣，建議可以多請客，反而能得到更多財寶庫，財寶庫就是他們的人際關係。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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