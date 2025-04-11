武財神生日拜拜補財庫！　12星座4／12運勢出爐

▲4月12日是武財神生日。（示意圖／黃耀徵攝）
圖文／CTWANT
國曆4月12日（農曆3月15日）恰逢武財神生日，武財神主掌正財運，這天是難得的求財好日子，拜拜補財庫可是有流程、供品與禁忌的。除此之外，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師也分析，12個星座在武財神生日的運勢。
經商或做生意的人多半信奉「武財神」，據《封神演義》記載，玄壇元帥趙公明就是武財神，他的全稱是「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，負責財富的領袖、負責批准添財運的公文，保佑各行各業民眾擁有財富。
因此武財神生日就是補財庫的重要日子，準備供品避免多籽水果像是番茄和釋迦、有貧諧音的蘋果、中空漏財的蓮霧或其他負面諧音的供品；常見的供品清單有金紙（八路發財金、刈金、壽金、土地公金）、全雞一隻和魚一條、水果、花生糖和糕餅。
而命理專家柯柏成曾在臉書分享拜武財神的流程，先將供品、金紙放在供桌後，到正門口拜天公；拜完廟宇的主神後，再向武財神添香油錢；接著默念「恭請中路財神趙公明元帥暗中幫忙扭轉乾坤掃除障礙，正財偏財臨門」；最後去順時鐘過爐3圈即可。另外，民眾還可以準備「上疏文」補財庫，先止漏在求財進庫。
拜武財神也有禁忌要留心，第一是不要一直抱怨自己沒錢，應明確說出想增加財運的地方，如工作升遷、投資獲利等；第二則是上完香後不要直接離開，不妨靜靜站在神明前，連結神明願力；最後若和武財神借發財金和錢母，切記不能隨便花，且有借有還。
【12星座運勢】
●牡羊座：
工作：客人回流變多
感情：異性主動攀談
財運：智慧帶來財運
●金牛座：
工作：為自己而努力
感情：精心設計禮物
財運：攜手償還貸款
●雙子座：
工作：繼續保持前進
感情：主動伸出援手
財運：正財穩當入帳
●巨蟹座：
工作：耕耘獲得豐收
感情：夫妻恩愛幸福
財運：鈔票收進口袋
●獅子座：
工作：培養解決能力
感情：得到異性關注
財運：中小獎得大財
●處女座：
工作：面對職場挑戰
感情：愛情火花猛烈
財運：突破以往成績
●天秤座：
工作：美好即將來臨
感情：新戀情新機會
財運：分享愛給弱勢
●天蠍座：
工作：絕佳成長機會
感情：有望約會成功
財運：財神爺送錢來
●射手座：
工作：跨越陰暗恐懼
感情：認識外國友人
財運：了解財富價值
●魔羯座：
工作：不再缺乏自信
感情：家庭和樂融融
財運：掌握財務訣竅
●水瓶座：
工作：關注核心價值
感情：吃頓燭光晚餐
財運：得到獎勵資金
●雙魚座：
工作：實力改變競爭
感情：用心打扮自己
財運：優惠品撿便宜
◎民俗說法，僅供參考。
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