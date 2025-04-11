武財神生日拜拜補財庫！　12星座4／12運勢出爐

▲4月12日是武財神生日。（示意圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

國曆4月12日（農曆3月15日）恰逢武財神生日，武財神主掌正財運，這天是難得的求財好日子，拜拜補財庫可是有流程、供品與禁忌的。除此之外，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師也分析，12個星座在武財神生日的運勢。

經商或做生意的人多半信奉「武財神」，據《封神演義》記載，玄壇元帥趙公明就是武財神，他的全稱是「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，負責財富的領袖、負責批准添財運的公文，保佑各行各業民眾擁有財富。

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因此武財神生日就是補財庫的重要日子，準備供品避免多籽水果像是番茄和釋迦、有貧諧音的蘋果、中空漏財的蓮霧或其他負面諧音的供品；常見的供品清單有金紙（八路發財金、刈金、壽金、土地公金）、全雞一隻和魚一條、水果、花生糖和糕餅。

而命理專家柯柏成曾在臉書分享拜武財神的流程，先將供品、金紙放在供桌後，到正門口拜天公；拜完廟宇的主神後，再向武財神添香油錢；接著默念「恭請中路財神趙公明元帥暗中幫忙扭轉乾坤掃除障礙，正財偏財臨門」；最後去順時鐘過爐3圈即可。另外，民眾還可以準備「上疏文」補財庫，先止漏在求財進庫。

拜武財神也有禁忌要留心，第一是不要一直抱怨自己沒錢，應明確說出想增加財運的地方，如工作升遷、投資獲利等；第二則是上完香後不要直接離開，不妨靜靜站在神明前，連結神明願力；最後若和武財神借發財金和錢母，切記不能隨便花，且有借有還。

【12星座運勢】

●牡羊座：

工作：客人回流變多

感情：異性主動攀談

財運：智慧帶來財運

●金牛座：

工作：為自己而努力

感情：精心設計禮物

財運：攜手償還貸款

●雙子座：

工作：繼續保持前進

感情：主動伸出援手

財運：正財穩當入帳

●巨蟹座：

工作：耕耘獲得豐收

感情：夫妻恩愛幸福

財運：鈔票收進口袋

●獅子座：

工作：培養解決能力

感情：得到異性關注

財運：中小獎得大財

●處女座：

工作：面對職場挑戰

感情：愛情火花猛烈

財運：突破以往成績

●天秤座：

工作：美好即將來臨

感情：新戀情新機會

財運：分享愛給弱勢

●天蠍座：

工作：絕佳成長機會

感情：有望約會成功

財運：財神爺送錢來

●射手座：

工作：跨越陰暗恐懼

感情：認識外國友人

財運：了解財富價值

●魔羯座：

工作：不再缺乏自信

感情：家庭和樂融融

財運：掌握財務訣竅

●水瓶座：

工作：關注核心價值

感情：吃頓燭光晚餐

財運：得到獎勵資金

●雙魚座：

工作：實力改變競爭

感情：用心打扮自己

財運：優惠品撿便宜

◎民俗說法，僅供參考。

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