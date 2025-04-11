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神秘化石真相揭開！是「台灣最古老人類」　專家證實：19萬年前

台灣漁民在澎湖群島海域打撈到一個化石，近日被證實是19萬年前人類的下顎骨。（圖／翻攝自國立自然科學博物館）

▲台灣漁民在澎湖群島海域打撈到一個化石，近日被證實是19萬年前人類的下顎骨。（圖／翻攝自國立自然科學博物館）

圖文／CTWANT

有漁民先前在台灣海峽澎湖水道進行底拖作業，從撈起的東西中發現一個化石，被國立自然科學博物館研究員張鈞翔與日本東京大學團隊共同研究，在透過「古蛋白質序列分析」後，確認化石屬於一名丹尼索瓦人男性個體，當時丹尼索瓦人曾到台灣；此研究今（11）日登上國際頂尖期刊《Science》正式發表。

根據日媒《NHK》報導，國立自然科學博物館研究員張鈞翔與東大研究人員共同研究，由台灣漁民在澎湖海域發現的神秘化石，深入分析並從中提取蛋白質，檢測胺基酸序列，發現有2處獨特變異，確認為丹尼索瓦人男性個體的遺骸；這起發現是繼西伯利亞與西藏之後，全球第三處發現丹尼索瓦人化石的地區。

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據悉，丹尼索瓦人是已滅絕的古人類族群，生活於距今約38萬至5萬年前，與尼安德塔人為近親，兩者約在40萬年前從共同祖先分化。目前世界上已發現的丹尼索瓦人遺骸極為有限，只有指骨、牙齒和顱骨碎片，如今證實台灣漁民找到的化石，為約距今19萬年前的丹尼索瓦人男性個體的下顎骨。

報導中指出，東京大學教授海部陽介研究後很驚訝，因為他本以為化石可能源於一種類人猿，因為下顎很厚且牙齒大，沒想到是古代丹尼索瓦人，「我再次意識到亞洲人類歷史是多麽複雜」。

而這顆罕見的下顎骨化石是多年前，台灣漁民在台灣海峽澎湖水道進行底拖作業撈起，事後流入一家骨董店，2008年由一名台灣男子買下，並捐給國立自然科學博物館供科學家研究，研究人員則將其命名為「澎湖1號」。這項研究成果不僅在今日於美國科學期刊《Science》正式發表，也將於5月22日在科博館第一微型特展室《丹尼索瓦人到臺灣》特展展出。

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