賣帳號「改密碼奪回」還賣裝備　《三國群英傳》沒品玩家踢鐵板

▲「三國群英傳M」帳號賣出又盜回，基隆男遭判拘役50天。（圖／翻攝自「三國群英傳M」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

陳姓男子將自己註冊的線上遊戲帳號出售後，竟擅自更改密碼取回帳號，遭買家提告。基隆地方法院近日審結，認定陳男涉犯《刑法》妨害電腦使用罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，陳男原先以自己的手機門號註冊線上遊戲《三國群英傳M》，並於遊玩一段時間後，將該帳號出售給林姓男子。然而，陳男事後卻透過手機連線重新登入帳號，擅自變更密碼，導致林男無法登入使用。

林男於2023年10月25日發現帳號異常，懷疑遭人盜用，隨即報警處理。警方追查登入紀錄後，確認IP位址來自原帳號持有人陳男，全案依妨害電腦使用罪嫌移送偵辦。

檢警調查發現，陳男除了更改密碼取回帳號外，還涉嫌將帳號內的虛擬裝備轉售他人牟利，而陳到案後僅承認更改密碼，否認盜賣裝備。

檢方偵查後認為，陳男未經授權擅自變更他人使用的遊戲帳號密碼，已涉犯《刑法》第359條「無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。至於盜賣虛擬裝備部分，因遊戲公司資料保存期限已過，難以追查具體事證，檢方予以不起訴處分。

基隆地方法院審理後認為，陳男擅自取回已出售的遊戲帳號，侵害他人使用權益，且未與林男達成和解，犯後態度不佳。法官綜合考量其犯罪動機、手段及情節，依妨害電腦使用罪判處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日，共需繳納5萬元。

另外，針對盜賣遊戲裝備部分，因證據不足且已獲不起訴處分，法院亦無從宣告沒收犯罪所得。