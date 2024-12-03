交通部今起推國小道安教育線上遊戲　22縣市向家長發送

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為推動交通安全觀念向下扎根，交通部推出國小低中年級的交通安全懶人包，並轉換成線上闖關小遊戲，其中低年級版今天起到明年1月5日開放家長和孩童一起闖關，參加者可參加抽獎。交通部長陳世凱表示，今年底前將完成國小中年級懶人包，明年第一季推出高年級懶人包。

根據交通部最新統計，今年1月到9月兒少死亡為53人，較去年同期下降13.1%。為持續減少交通事故和兒少死傷，交通部也祭出小朋友交通安全保衛戰，系統性依照國小各年級學童日常使用運具、通學交通環境和道安知識，製作低中高年級適用懶人包，傳遞正確用路知識給家長、學生和老師。

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交通部長陳世凱表示，道安教育懶人包內容將轉換由線上闖關遊戲，其中低年級版網路遊戲今天起到明年1月5日開放家長和學童一同闖關，遊戲闖關還可以參加抽獎，希望透過遊戲將交通安全扎根，交通部將函請教育部轉發全國國小，轉知班級家長和家長會社群群組，藉由22縣市社群群組轉發，發揮層層擴散效果。

▲▼交通部推出國小道安教育懶人包。（圖／交通部提供）

陳世凱今日現場也示範線上遊戲闖關且全數過關，根據遊戲設計，一旦答對將可進入下一題，最後一道關卡留下聯絡資料後就可參加抽獎，若答錯將有警示聲響。身為交通部長且家中有國小低年級學童的陳世凱說，他當然也會和他的小朋友一起玩闖關遊戲。

此外，陳世凱指出，今年底前將完成製作國小中年級懶人包，明年第一季完成製作國小高年級懶人包；針對學童安全走路上學也將設計行動劇，11月安排到嘉義縣和高雄市兩所國小表演，12月預計在北部3所國小演出。