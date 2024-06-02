　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

犯罪樣態多達5類！遊戲點數淪詐騙洗錢溫床　法制局籲修法補破網

▲▼ 示意圖,滑手機,抓寶,低頭族,手遊,Pokémon GO,PMGO,精靈寶可夢,手機遊戲（圖／記者樓菀玲攝）。

▲法制局示警遊戲點數已成詐騙洗錢工具。（資料照／ETtoday資料照）。

記者呂晏慈／台北報導

許多民眾會購買遊戲點數，藉此獲得更好的遊戲體驗，然而遊戲點數銷贓快速、追查不易的特性，卻成為詐騙集團製造金流斷點的洗錢工具，歹徒會要求民眾購買遊戲點數卡用來支付款項，取得點數卡序號後，立即上網低價銷售，迅速銷贓。對此，立法院法制局5月發布多份相關報告，建議應將「線上遊戲點數業者」納入《洗錢防制法》規範。

遊戲玩家可透過購買遊戲點數，來下載遊戲軟體、購買商城虛擬道具、遊戲幣及其他周邊商品，此外，遊戲點數具有交易媒介、做為記帳單位及可儲存價值等功能，許多玩家也會透過網購平台購買點卡，然而，現行法制漏洞，卻使遊戲點數恐成為詐騙、洗錢溫床。

日前行政院長卓榮泰已宣示將會把打詐列為重點工作項目，針對遊戲點數詐騙，數位發展部也在2023年3月發布「線上遊戲防制詐騙暨洗錢指引」，透過公私協力，推動「點數業者端」導入不定期OTP驗證機制；「線上遊戲端」監控異常情形、禁止海外IP儲值與相關驗證機制；「四大超商端」依營業額規模進行限額並設置警語；「線上客服端」增加客服處理人力、與偵查機關建立聯防通報機制等措施。

不過，社會上仍有5種攸關遊戲點數詐騙的類型橫行。法制局指出，包括單純騙取遊戲點數的「買空賣空型」、宣示協助代操線上賭博的「吸金噱頭／詐欺型」、盜用他人身份購買點數的「盜用個資型」、以遊戲點數作為犯罪給付對價的「犯罪對價型」、販賣來源不明且低於市價的遊戲點數的「販賣點數型」。

法制局指出，「吸金噱頭／詐欺型」在司法實務上可能成立一般洗錢罪或其幫助犯，「販賣點數型」則通常涉屬《洗錢防制法》所定「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」行為，而依一般洗錢罪起訴，然而，現行「線上遊戲點數（卡）定型化契約應記載及不得記載事項」及《洗錢防制法》有關規定，都沒有就線上遊戲點數使用行為所涉的洗錢風險有所規範或管制。

法制局認為，考量線上遊戲點數具有交易媒介、作為記帳單位及可儲存價值功能，且為不記名商品，其於線上平台進行買賣、移轉點數或儲值等交易型態，存在難以辨識客戶真實身分的匿名性問題，易遭濫用成為洗錢工具，建議主管機關將線上遊戲點數（卡）發行業者納入《洗錢防制法》第5條第3項第5款「其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員」，指定其為該法所定「非金融事業」加以管理，以強化洗錢犯罪防制的成效。

ET快訊
快訊／大谷達成百轟百盜　道奇2比1領先
天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣
孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」！網點頭：成熟很多
阿沁正式宣戰Faye：告到底！「就當我們蠢」怒公開證據
新北女「頭遭電尾門夾住」　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

顧立雄收起「大砲嘴」變沉默了！　自爆太太告誡：講話前先想想

侯友宜想選黨主席就能選？　藍委：黨主席要處理、了解黨務運作

王定宇悼念黃昭凱 　揭過往提攜回憶嘆：永別了「Uncle凱」

藍委喊調查電信偵查疑雲　王義川直播批：你是咧著猴喔？

顧立雄「成立類似美軍DIU新單位」　強化無人機、無人艇發展

犯罪樣態多達5類！遊戲點數淪詐騙洗錢溫床　法制局籲修法補破網

范雲不甩韓國瑜管服儀！　黃揚明貼照打臉：雙標真的不意外

立委擴權又想增罷免門檻　矢板明夫：沒見過如此厚顏無恥之人

前國代黃昭凱逝世　賴清德深表哀痛：將傳承精神守護台灣民主

10選區綠委超抖！若被罷免「藍白翻盤機率高」　吳思瑤、黃捷在列

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

孫安佐喊：我家有錢，有需要拼命嗎？

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

顧立雄收起「大砲嘴」變沉默了！　自爆太太告誡：講話前先想想

侯友宜想選黨主席就能選？　藍委：黨主席要處理、了解黨務運作

王定宇悼念黃昭凱 　揭過往提攜回憶嘆：永別了「Uncle凱」

藍委喊調查電信偵查疑雲　王義川直播批：你是咧著猴喔？

顧立雄「成立類似美軍DIU新單位」　強化無人機、無人艇發展

犯罪樣態多達5類！遊戲點數淪詐騙洗錢溫床　法制局籲修法補破網

范雲不甩韓國瑜管服儀！　黃揚明貼照打臉：雙標真的不意外

立委擴權又想增罷免門檻　矢板明夫：沒見過如此厚顏無恥之人

前國代黃昭凱逝世　賴清德深表哀痛：將傳承精神守護台灣民主

10選區綠委超抖！若被罷免「藍白翻盤機率高」　吳思瑤、黃捷在列

顧立雄收起「大砲嘴」變沉默了！　自爆太太告誡：講話前先想想

快訊／嘉義民宅火警！男「80%燒燙傷」離奇頂樓墜落　多處骨折

快訊／大谷達成百轟百盜　道奇2比1領先落磯

黃怡樺闖WTT挑戰賽女單決賽　台灣女雙新組合連2周爭冠

6月住台東抽萬元旅遊金　饒慶鈴歡迎民眾踴躍探索台東藍

中捷案又見詐騙　假帳號2年前PO文疑露餡...自曝本名+良民證

全台不到百隻！埃及聖䴉「清零」最後一哩路　林業署發布通緝

金鐘影后天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣

孫安佐自爆有PTSD！精神醫曝「疾病真相」：這類人易染毒品

侯友宜想選黨主席就能選？　藍委：黨主席要處理、了解黨務運作

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

10區綠委超抖！若被罷免藍白勝選率高

前國代黃昭凱逝世　賴清德深表哀痛：將傳承精神守護台灣民主

立委擴權又想增罷免門檻　矢板明夫：沒見過如此厚顏無恥之人

范雲不甩韓國瑜管服儀！　黃揚明貼照打臉：雙標真的不意外

37藍委連署提案修法「救黨產」　改附隨組織定義為救國團解套

破3百位律師籲立院接受政院覆議　「強迫人民接受調查的保障不足」

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

萬安警報響？蔣萬安這次牽手李多慧　昔與林襄自拍

顧立雄「成立類似美軍DIU新單位」　強化無人機、無人艇發展

議員酸蔣萬安「尊重」擴權惡法恐傷民調　蔣：尊重三讀後法律

藍喊調查電信偵查疑雲　王義川：你是咧著猴

賴清德站穩「非核家園」政策？　黃暐瀚：第一個任期不會延用核電

更多熱門

相關新聞

詐團首腦遭逮　贓款稱母親節紅包

詐團首腦遭逮　贓款稱母親節紅包

新北市永和分局警方今年初接獲報案，有民眾遭假投資詐騙，陸續逮獲面交車手、車手頭之外，循線鎖定該車手集團首腦，並擔任水房的男子。警方全面監控時，男子正摟著長腿女友外出，至於手上才剛到手的100多萬元贓款，竟辯稱是母親節要給媽媽的紅包。警方陸續將該詐團8人拘捕到案，並移送偵辦。

桃警雷霆專案掃蕩黑幫76人！阻上億詐騙款

桃警雷霆專案掃蕩黑幫76人！阻上億詐騙款

詐團冒名中捷案「糖尿病媽媽遭砍傷」騙醫藥費

詐團冒名中捷案「糖尿病媽媽遭砍傷」騙醫藥費

18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師

18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師

美破獲「全球最大僵屍網路」陸籍首腦被捕

美破獲「全球最大僵屍網路」陸籍首腦被捕

關鍵字：

遊戲點數洗錢防制法詐騙政府措施線上遊戲

讀者迴響

熱門新聞

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！「被綁床上6天」

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

表弟妻見嬰兒房超羨慕　嬤求借坐月子

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面