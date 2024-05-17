消費糾紛暴增8千件！「爭議前5名」曝　線上遊戲連3年排第一

▲行政院消保處公布去年消費糾紛前5類型排名，線上遊戲連續三年排名第一。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

行政院消費者保護處今（17日）公布112年度全國共受理7.8萬件申訴及調解案，較去年增加8056件。申訴案共6萬2848件，占全國申訴及調解案件近8成。排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲、運輸、食品、服飾皮件及鞋類、補習班」，佔申訴案件32％，其中「線上遊戲」已連續3年排名第一。

去年（112年）國內全年民間消費規模突破11兆元大關，改寫歷史新高，但根據消保會統計，隨著消費規模成長，112年度全國受理申訴及調解案件計78萬682件，較前一年7萬626件，受理件數增加8056件。

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消保處表示，112年度第一次申訴案件共6萬2848件，占全國申訴及調解案件近8成。而排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「補習班」，共有2萬111件，約占第一次申訴案件32％，其中「線上遊戲」已連續3年排名第一；「食品」因有業者違法販售過期食品及食品衛生等事由，由去年第4名升至為今年第3名；「補習班」則因有業者無預警倒閉，使此類爭議自107年後首次進入第5名。

面對消費糾紛不斷，消保處也提出七點提醒消費者，首先是參與線上遊戲時，應瞭解業者頒布的遊戲管理規則及活動中獎機率，避免違規使用外掛程式，並優先選擇國內註冊公司發行或代理的線上遊戲，確保自身權益。

在訂購機票時，消保處建議，除確認機票中英文姓名是否與護照一致外，應瞭解各家航空公司對於退改票、行李託運等相關規定，若有貴重物品，建議放在手提行李就近保管。

至於使用外送平台送餐服務，消保處指出，消費者應多瞭解各家業者點餐流程、扣款方式及送餐通聯流程，網頁點選餐點項目後，留存扣款相關畫面，發生消費糾紛時，應立即留存雙方聯繫資料，以保全證據。收餐後應從速檢查，如有不符應儘速通知平台。

民眾若購買食品，消保處建議，應儘量選購包裝完整食品，外包裝並應有明顯標示有效日期等其他經中央主管機關公告之事項；另應保留購買憑證，如發現食品有異味或異物，一併留存剩餘食品，供檢驗或證明之用。

消保處提醒，一頁式廣告多出現於社群或入口網站，強調貨到付款、價格低於市價、標榜7天鑑賞期、限時限量促銷、無公司聯絡電話及地址。消費者如已取貨付款，應儘速拆封查明，如商品不符或有瑕疵而欲退貨，卻聯繫不上賣家或託運人，可及時運用貨運及超商業者提供之退貨退款或協助措施，避免權益受損。

至於網路購物，消保處提醒，應先瞭解賣家及平台信譽、檢視相關退換貨資訊，並善用第三方支付或網購平台之價金保管機制，維護自身權益避免消費糾紛。至於報名補習班時，應選擇經合法立案補習班，如補習班預收超過1個月的學費，補習業者依規定應提供履約保證機制，以維護消費權益。